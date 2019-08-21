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İstanbul'da, alt geçit ve evleri su bastı

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle alt geçitleri ve Ataşehir ve Fikirtepe'de evleri su bastı
 21 Ağustos 2019 14:53
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İstanbul'da, alt geçit ve evleri su bastı

Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'da özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan yağışın ardından bugün de Anadolu Yakası'nda, sağanak yağış etkili oldu.

ORTALAMA 20 KG YAĞIŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyei Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada; Kadıköy, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Sancaktepe bölgelerinde metrekareye ortalama 15 ila 20 kg arasında yağış düştüğü belirtildi.

ATAŞEHİR'DE EVLERİ SU BASTI

Ataşehir'de, yoğun yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Taşan suların dolduğu zemin kattaki dairede mahsur kalanlar bahçeye çıkarak, canlarını son anda kurtardı.

İstanbul, Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ataşehir, İçerenköy Mahallesi Ata Sokak'ta su baskınları yaşandı. Sokakta bulunan bir evi de su bastı. Zemin kat ve bahçede insan boyunca yükselen taşkın suları nedeniyle evde yaşayanlar, mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MARMARAY ALT GEÇİDİNDE OTOMOBİLLER MAHSUR KALDI

Anadolu Yakası'nda Feneryolu Marmaray durağının alt geçidi de sular altında kaldı. İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu Su baskını dolayısıyla alt geçitteki 2 otomobilde bulunan 3 kişi mahsur kaldı.Haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde güvenlik şeridi oluştururken, itfaiye ekipleri de araçta mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. İtfaiye ekipleri ve belediye işçileri, rögarlarda temizlik çalışmalarının yanı sıra alt geçitte biriken suyu tahliye etmeye devam ediyor. Alt geçitte mahsur kalan otomobiller de itfaiye ekiplerince kurtarılıyor.

FİKİRTEPE METROBÜS ALT GEÇİDİ SULAR ALTINDA

Fikirtepe'de metrobüs alt geçidi sular altında kaldı. İtfaiye ekipleri, bölgeye gidip suları tahliye etmek için çalışıyor.Öte yandan, Fikirtepe'deki sanayi sitesinde bulunan bazı iş yerlerini ve evleri de su bastı. Ev ve iş yeri sahipleri, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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