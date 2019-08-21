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Teknoparklar ihracatla sınırları aşıyor

Yuksek teknolojili urunlerin yerli imkanlarla geliştirilmesine yönelik çalışmalar hız kazanırken, Türkiye genelindeki teknoparkların sayısı 84'e yükseldi. Yazılım, elektronik, makine, sağlık, enerji, çevre, tarım, uzay ve havacılık gibi birçok alanda çözüm ve ürünler geliştiren teknoparkların toplam ihracatı, temmuz ayı itibarıyla 4,1 milyar dolara ulaştı
 21 Ağustos 2019 15:06
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Teknoparklar ihracatla sınırları aşıyor

Türkiye genelinde sayıları 84'e yükselen teknoloji geliştirme bölgelerinden (Teknopark) kuruluşlarından bu yana yapılan toplam ihracat, temmuz ayı itibarıyla 4,1 milyar dolara ulaştı.

Milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılmasını hedefleyen Türkiye, yuksek teknolojili urunlerin yerli imkanlarla geliştirilmesine yönelik çalışmalarına da hızla devam ediyor.

Teknolojik bilginin üretilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla 2001'de kurulmaya başlayan teknoparklar, girişimcileri, araştırmacıları ve akademisyenleri bir araya getirerek yüksek teknolojili mal ve hizmet üretimine katkı sunuyor.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Temmuz 2019 itibarıyla Türkiye genelinde toplam 84 teknopark bulunuyor. Bu bölgelerin 63'ü faaliyetine devam ederken, 21'inin altyapı çalışmaları sürüyor.

- En çok teknopark İstanbul'da

Teknoparkların en çok olduğu kentlerin başında İstanbul geliyor, kentte 11 teknopark faaliyet gösteriyor. İstanbul'u 9 teknoparkla Ankara, 5 teknoparkla Kocaeli ve 4 teknoparkla İzmir izliyor.

Konya, Gaziantep, Antalya, Mersin ve Hatay'da 2'şer teknopark bulunurken, Kayseri, Trabzon, Adana, Erzurum, Isparta, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Sivas, Diyarbakır, Tokat, Sakarya, Bolu, Kütahya, Samsun, Malatya, Urfa, Düzce, Çanakkale, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Van, Çorum, Manisa, Niğde, Burdur, Yozgat, Kırıkkale, Balıkesir, Karaman, Muğla, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Batman, Osmaniye, Zonguldak, Karabük, Nevşehir, Çankırı, Kastamonu, Kırklareli, Giresun ve Rize'de 1'er teknopark çalışmalarına devam ediyor.

- 55 bin kişi istihdam ediliyor

Teknoparklar bünyesinde bu yılın temmuz ayı itibarıyla toplam 5 bin 390 firma faaliyet gösteriyor. Bunların bin 142'si akademisyen ortaklı firmalar olurken, 302'si yabancı ya da yabancı ortaklı firmalardan oluşuyor.

Söz konusu bölgelerde temmuz itibarıyla toplam 55 bin 423 kişiye istihdam sağlanıyor. Teknoparklardaki personellerin 44 bin 566'sı Ar-Ge, 3 bin 461'i destek ve 679'u tasarım alanlarında çalışıyor.

Teknoparklarda temmuz itibarıyla 32 bin 769 proje tamamlanırken, 9 bin 106 projenin ise çalışmaları devam ediyor.

- Teknoparklardan yaklaşık 80 milyar liralık satış

Söz konusu bölgelerde, firmaların yüzde 41'i bilgisayar programlama, geri kalanıysa doğa bilimlerinden biyoteknolojiye, imalattan, enerjiye kadar birçok sektörde faaliyet gösteriyor.

Yazılım, elektronik, makine, sağlık, enerji, çevre, tarım, uzay ve havacılık gibi alanlarda çözüm ve ürünler geliştiren teknoparkların toplam ihracatı temmuz itibarıyla 4,1 milyar dolara ulaştı.

Bu bölgelerin elde ettiği toplam satış tutarı ise aynı dönemde 79,7 milyar lirayı buldu.
Anadolu Ajansı
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