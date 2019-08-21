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Bakanlık bu tarihte ağaç dikme rekoru hedefliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı: 11 Kasım'daki rekor denemesiyle tek seferde 3 milyon fidanın aynı anda dikilmesi hedeflenirken, yaz boyunca yanan alanlarda yapılacak ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra, bir ülkenin gücü olan orman alanlarının artırılması amacıyla bakanlığımız var gücüyle çalışmaya devam edecek
 21 Ağustos 2019 15:11
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Bakanlık bu tarihte ağaç dikme rekoru hedefliyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca, fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına girme hedefine ilişkin, "11 Kasım'daki rekor denemesiyle tek seferde 3 milyon fidanın aynı anda dikilmesi hedeflenirken, yaz boyunca yanan alanlarda yapılacak ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra, bir ülkenin gücü olan orman alanlarının artırılması amacıyla bakanlığımız var gücüyle çalışmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaz aylarında yoğun yangınlarla mücadele eden Türkiye'nin sonbaharda dikilecek fidanlarla Guinness rekorlar kitabına girmeye hazırlandığı bildirildi.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, "Kasım ayında İzmir, Muğla, Fethiye ile çeşitli bölgelerde aynı anda 3 milyon fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına gireceğiz. 11 Kasım saat 11.00'de tüm vatandaşlarımızı Guinness rekorlar kitabına girmek üzere açıklayacağımız illerde fidan dikimine davet ediyorum." çağrısı da anımsatılarak, "11 Kasım'daki rekor denemesiyle tek seferde 3 milyon fidanın aynı anda dikilmesi hedeflenirken, yaz boyunca yanan alanlarda yapılacak ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra, bir ülkenin gücü olan orman alanlarının artırılması amacıyla bakanlığımız var gücüyle çalışmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

- "Yangına müdahale süresi 14 dakikaya indirildi"

Türkiye'de yangına müdahale süresinin kısalmış olmasının daha büyük felaketlerin önüne geçtiğine işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"2003'te yangına ilk müdahale süresi 40 dakika iken, 2018'de 14 dakikaya indirilmiştir. Şimdiki hedef ise 12 dakikadır. Türkiye'de son 10 yılda 66 bin 648 hektar alan yangınlardan zarar gördü. Yangınlar sonrası yapılan çalışmalarla bu alanlarda 75 milyon 44 bin 830 fidan dikildi. Bu dönemdeki yangınların yüzde 88'i insan kaynaklı olurken, yüzde 12'si ise doğal yangınlardır. Son 16 yıla bakıldığında ise 2002'de 20,8 milyon hektar olan orman alanımızı, 2018'de 22,6 milyon hektara çıkardık. Bu 16 yıllık süreçte, yanan alanların yanı sıra yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile Türkiye genelinde 4,5 milyar fidan toprakla buluşturuldu. Sadece Sayın Bakanımızın görevde olduğu son bir yılda 256 milyon fidan dikildi."

Açıklamada, Türkiye'nin Çin ve Hindistan'dan sonra dünyada en fazla ağaçlandırma yapan üçüncü ülke olduğu belirtilerek 2023 hedefinin ise 7 milyar adet fidanı toprakla buluşturmak olduğu vurgulandı.

Anadolu Ajansı
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