Başkentte sağanak yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı
Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı
|21 Ağustos 2019 15:15
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Başkentte öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentin bazı cadde ve sokaklarında su birikintilerinin oluşmasına neden olan sağanak, sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.
Öğleden sonra başlayan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çevredeki otobüs duraklarına ve binaların girişlerine sığındı.
Sürücülerin yollarda ilerlemekte güçlük çekmesi nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı.
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