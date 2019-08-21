1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu, eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirleyerek 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddia edilen Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına karar verdi
 21 Ağustos 2019 15:18
Yazdır
Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açıldı

Türk Eczacıları Birliğinin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirleyerek 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 24 Temmuz tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına 19-26/390-M sayı ile karar verdi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Toplu taşımanın 'pedallı filikaları'
21 Ağustos 2019 23:13		 Kalaşnikofla yaban keçisi avlayanlara rekor ceza
21 Ağustos 2019 22:48
Polisten kaçan sürücüye bin 453 TL ceza
21 Ağustos 2019 22:23		 TİKA'dan 9 ülkede polis ve güvenlik eğitimi
21 Ağustos 2019 22:08
Ambulanslar 3 milyon 295 bin hastanın imdadına koştu
21 Ağustos 2019 22:03		 'Danışma Hattı' desteği ile sigarayı bırakıyorlar
21 Ağustos 2019 21:23
Kağıthane'deki riskli binaların yıkımı sürüyor
21 Ağustos 2019 20:33		 Batman'da 3 muhtar görevden uzaklaştırıldı
21 Ağustos 2019 17:59
YÖK'ten DGS'de şartlı kayıt imkanı
21 Ağustos 2019 15:22		 Diş çekimi sonrası gözünü kaybeden kişiyi Valilik yalanladı
21 Ağustos 2019 12:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamadı
Memur maaş zammında Hakem Kurulu süreci başladı
Cumhurbaşkanlığı'ndan kadro talepleri hakkında Genelge
Bakanlık'tan memurlar.net'e özel açıklama: Eski kazanımlar aynen devam edecek
Çalışma Bakanı 'memur maaş zammıyla' ilgili konuşacak
Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
Bakan Selçuk, memur heyetini çağırdı, görüşmeden gitti
Hakem Kurulu ne zaman toplanacak, kararını ne zaman açıklayacak?
Merkez Bankası sert oynuyor
Van'da daire başkanı ile müdürler dahil 9 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beachlerde yiyecek ve içeceklerin abartılı pahalı olması 2
sıkıcısın 2
rasim ozan kütahyalı'nın beyaz futbol'a dönmesi 1
hükümetin memurlara zam teklifi 7
40 yıllık türbenin gladyatör mezarı çıkması 4
sude 2
nasılsın 1
uçaklar yağ damlatıyor,uçurmak isteyen varsa buyursun uçursun 4
islam slimani'nin monaco'ya transferi 1
vitiligo 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Transfer Yönetimi Uzmanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Engelli Grafiker Alım İlanı
Konya Selçuklu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Konya Selçuklu Belediyesi 10 Zabıta Memuru Alacak
Konya Selçuklu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Tekirdağ SGK İl Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Zonguldak İl Özel İdaresi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Siirt İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gördes Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam