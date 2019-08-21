YÖK'ten DGS'de şartlı kayıt imkanı
Yükseköğretim Kurulu'ndan Dikey Geçiş sınavı için şartlı kayıt imkanı
|21 Ağustos 2019 15:22
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YÖK'ten konuyla ilgili yapılan açıklama
DGS-2019 Şartlı Kayıt
2019 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2019 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 31/07/2019 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.
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