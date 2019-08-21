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Hava kirliliğiyle akıl hastalıkları arasında bağlantı var mı?

ABD'li ve Danimarkalı uzmanların yaptığı araştırma, çocuk yaşta maruz kalınan hava kirliliğinin, bipolar bozukluk, şizofreni ve depresyon gibi rahatsızlıklarla ilişkili olduğunu ortaya koydu
 21 Ağustos 2019 15:27
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Hava kirliliğiyle akıl hastalıkları arasında bağlantı var mı?

Çocuk yaşta maruz kalınan hava kirliliğinin, bipolar bozukluk, şizofreni ve depresyon gibi rahatsızlıklarla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Chicago Üniversitesi'nden uzmanlar, ABD'de 151 milyon, Danimarka'da 1,4 milyon kişinin sağlık sigortası verilerini inceleyerek, Danimarkalı meslektaşlarının iş birliğinde, hava kirliliğiyle akıl hastalıkları arasındaki bağlantıyı ortaya koydu.

Uzmanlar, akıl hastalıkları şikayetlerinin alındığı bölgelerde, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın 87 potansiyel hava kirleticisi ölçümlerini inceledi.

Buna göre, ABD'de hava kalitesinin en düşük olduğu bölgelerde, bipolar bozukluğun, hava kalitesinin en yüksek olduğu kesimlere oranla yüzde 27, ağır depresyonun da yüzde 6 arttığı gözlemlendi.

Danimarka'da da 1979-2002 yıllarında dünyaya gelen 1,4 milyon kişinin sağlık verileri incelendi.

Veriler ışığında, ülkede hava kirliliğine en fazla maruz kalanlarda, en az hava kirliliğine rastlanan bölgelerde yaşayanlarla kıyaslandığında, şizofreni oranlarının yüzde 150, bipolar bozukluk oranlarının yüzde 29, kişilik bozukluğu ve ağır depresyon oranların da sırasıyla yüzde 162 ve yüzde 50 arttığı tespit edildi.

Çalışma ekibinden Atif Khan, "Ekonomik ve sosyal açıdan pahalıya mal olan bu nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar, fiziksel ortamla ilişkili görünüyor." değerlendirmesini yaptı.

Araştırmanın ayrıntıları "PLoS Biology" dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı
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