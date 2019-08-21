Belediye başkanı gençlerle birlikte okul boyuyor

Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş ve kasabanın gençleri kasabada bulunan Karapınar İlkokulunun sınıflarını boyadı. Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın daha güzel şartlar eğitimlerine devam edebilmesi için kasabamızın gençleri ile birlikte okulumuzu yeni eğitim öğretim yılına hazırlamak için okulumuzu boyuyoruz. Okul müdürümüz Mustafa hocam bize geldi ve dedi ki başkanım okulumuzun durumu iyi değil. Duvarlarımızın durumu kötü okulun boyaya ihtiyacı var dedi. Onun üzerine biz de Milli Eğitim Müdürümüzü aradık ve niyetimizi anlattık. Boyalar sizden işçiliği bizden dedik. Milli Eğitim Müdürümüz de boyaları kasabamıza gönderdi. Biz de daha öncesinde arkadaşlarla oturup sohbet ettik. Okulumuzda böyle işler var hep birlikte işbirliği yapalım dedik. Arkadaşlar da sağ olsunlar tamam dediler. Boyalarımız da gelince dün itibarıyla işe başladık. Gençlerimiz de bizleri kırmadı gönüllü olarak okulumuzu boyuyorlar. Buradaki amacımız gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızın daha güzel şartlarda eğitim hizmetini almalarıdır. Bu anlamda gençlerimiz destek oluyor. Bizde boş zamanlarımızda gelerek gençlerimize destek oluyoruz. Tepeden inme bir belediye başkanı değilim. Kendi imkanlarımız ile kendi evlerimizi de boyamıştık. Biz de gençlerle boya yaptık" dedi.

Okulu boyayan kasabanın gençleri ise kasabanın çocuklarının daha güzel şartlarda okuması için okulu boyadıklarını, böylesine bir çalışma içerisinde bulundukları için son derece mutlu olduklarını belirttiler.