1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milyonluk Ferrari de su birikintisinde mahsur kaldı

Caddebostan'da şiddetli yağış nedeniyle oluşan su birikintisinde ilerleyen milyon liralık Ferrari, su birikintisinde mahsur kaldı
 21 Ağustos 2019 15:36
Yazdır
Milyonluk Ferrari de su birikintisinde mahsur kaldı

Anadolu Yakasında bugün etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Caddebostan'da Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde yağış nedeniyle su birikintisi oluştu. Değeri milyon lirayı aşan lüks Ferrari, oluşan su birikintisinde mahsur kaldı. Otomobili mahsur kaldığı yerden çıkarmak için yoğun çaba sarf edildi. Mahsur kaldığı yerden çıkarılan lüks otomobil vinç ile olay yerinden götürüldü.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Halk doktoruna sahip çıktı
21 Ağustos 2019 23:23		 Vatana hizmet için iyileşeceği günü bekliyor
21 Ağustos 2019 23:18
Reçeteye yazılan talimat herkesi duygulandırdı .
21 Ağustos 2019 23:08		 7. sınıf öğrencisi Zeren Türkiye 1.si oldu
21 Ağustos 2019 22:53
Trafik kazası geçiren zabıta memuru hayatını kaybetti
21 Ağustos 2019 22:43		 Hastane tuvaletinde bulduğu parayı polise teslim etti
21 Ağustos 2019 22:38
Ordu Valisi Seddar Yavuz'un acı günü
21 Ağustos 2019 22:28		 Dicle Elektrik'ten aldığı bursla üniversiteye yerleşti
21 Ağustos 2019 22:13
Alevlerin arasındaki kaplumbağayı astsubay kurtardı
21 Ağustos 2019 21:18		 Erzurum'a şehit ateşi düştü
21 Ağustos 2019 19:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamadı
Memur maaş zammında Hakem Kurulu süreci başladı
Cumhurbaşkanlığı'ndan kadro talepleri hakkında Genelge
Bakanlık'tan memurlar.net'e özel açıklama: Eski kazanımlar aynen devam edecek
Çalışma Bakanı 'memur maaş zammıyla' ilgili konuşacak
Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
Bakan Selçuk, memur heyetini çağırdı, görüşmeden gitti
Hakem Kurulu ne zaman toplanacak, kararını ne zaman açıklayacak?
Merkez Bankası sert oynuyor
Van'da daire başkanı ile müdürler dahil 9 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uçaklar yağ damlatıyor,uçurmak isteyen varsa buyursun uçursun 4
çay 7
güvenmek 2
Fer.ah 1
vahap beyaz 2
islam slimani'nin monaco'ya transferi 1
portakalcicegi2017 4
ferdi kadıoğlu 1
Kanepede uyumak 2
sinema filmlerinin televizyona düşmesi 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Transfer Yönetimi Uzmanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Engelli Grafiker Alım İlanı
Konya Selçuklu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Konya Selçuklu Belediyesi 10 Zabıta Memuru Alacak
Konya Selçuklu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Tekirdağ SGK İl Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Zonguldak İl Özel İdaresi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Siirt İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gördes Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam