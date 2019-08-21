Çaldıkları motosikleti cep telefonu karşılığında satmışlar
|21 Ağustos 2019 15:45
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Erzurum'da çaldıkları motosikleti cep telefonu karşılığında sattıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde bir kişiye ait motosikletin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Polis, aynı ilçede düzenlediği operasyonda şüpheliler Ş.B.Y, U.T. ve E.Y'yi yakaladı.
Çalınan motosikletin Y.E.Ö'ye cep telefonu karşılığında satıldığını tespit eden polis, söz konusu çalıntı motosikleti bu kişiden alarak sahibine teslim etti.
Zanlılar ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanıp cezaevine konuldu.
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