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Kamil Koç, 93 milyon dolara satıldı

Türkiye'nin ilk kara yolcu taşıma şirketi Kamil Koç 93 milyon dolara Alman Flixmobiliy'e satıldı
 21 Ağustos 2019 15:55
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Kamil Koç, 93 milyon dolara satıldı

Türkiye'de 93 yıldır hizmet gösteren ilk otobüs firması Kamil Koç'a ilişkin önemli gelişme yaşandı. 1000 araçlık filosu bulunan ve 2013 yılında sermaye şirketi Actera Group'a satılan Kamil Koç'un Flixmobiliy GMBH'ye devri için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı.

Kamil Koç 2013 yılında Actera Group'a 65 milyon dolara satılmıştı. Actera Group'un başında İsak Antika bulunuyor. Şirketin merkezi İstanbul'da.

'BİLGİ VE DENEYİMİNDEN FAYDALANACAĞIZ'

Anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulunan FlixMobility Kurucusu ve CEO'su Jochen Engert, "Kamil Koç'u ailemize katarak Türkiye seyahat pazarında yeni bir dönem başlatacağımız için çok heyecanlıyız.

Biz FlixBus olarak herkes için çevreci ve akıllı bir seyahat deneyimi sunma vizyonuyla hareket ediyoruz ve yenilikçi ruhumuzu, akıllı teknolojik hizmetlerimizi ve yüksek güvenlik ve kalite standartlarımızı Türkiye'deki otobüs yolcularına sunarken, Kamil Koç'un neredeyse yüz yıllık deneyim ve bilgisinden faydalanacağımız için mutluyuz. Mevcut ürün ve hizmetlerle ilgili yapacağımız değerlendirmelerin ardından, müşteri deneyimini iyileştirmek için sefer ağımızı daha da genişletmeye, veriye dayalı çözümlerimiz ve algoritmalarımızla tarifelerimizi müşteri taleplerine göre iyileştirmeye odaklanacağız. Teknoloji platformumuz ve diğer yeniliklerimizle Türkiye'deki otobüs yolcularına uygun maliyetli, yüksek kaliteli ve daha bütüncül bir seyahat deneyimi sunacağız" dedi.

TÜRKİYE'NİN İLK KARA YOLCU TAŞIMA ŞİRKETİ

1926 yılında kurulan Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. Türkiye'nin ilk kara yolu yolcu taşıma şirketi olarak 93 yıldır faaliyetlerine devam ediyor. Kamil Koç toplam 67 il, 271 ilçede ve 861 bilet satış noktası bulunuyor. Firmanın ortalama bin 100 araçlık filosu bulunuyor. Şirket 2020'de bin 800 araçlık filoyla 30 milyon yolcuya hizmet vermeyi hedefliyor. Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. bugün Türkiye'nin en büyük 500 firması arasında yer alıyor.
Sözcü
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