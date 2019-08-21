1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni keçi türü oluştu...Çok hızlı büyüyor ve çok süt veriyor

ANTALYA'da yeni bir keçi türü oluştu, bu keçiler ne evcil ne yabani, çok hızlı koşuyor, çok çabuk büyüyor ve çok süt veriyorlar
 21 Ağustos 2019 16:02
Yazdır
Yeni keçi türü oluştu...Çok hızlı büyüyor ve çok süt veriyor

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Ali Çırak, İzmir'den getirdiği 'Alpin ırkı' Fransız keçilerini, Yeniköy Mahallesi'nin üzerindeki Asos Dağı eteklerinde doğada otlatmaya başladı. Bu sırada dişi keçilerinden biriyle, yabani bir dağ keçisi çiftleşti. Bunun sonuncu 3 yıl önce yaban keçisinin aynısı olan erkek bir yavru doğdu.

Ali Çırak adını 'Deniz' koyduğu yavruyu özel bakıma aldı ve Alpin ırkı keçilerle çiftleştirdi. Ali Çırak bugün Deniz'in babalık yaptığı 1 ve 2 yaşında 10'u dişi 15 evcil yaban keçisi sahibi oldu.

Yeniköy Mahallesi Muhtarı ve aynı bölgede kahvaltı tesisi işletmecisi Ali Çırak'ın beslediği 'Alpin ırkı' keçilerden biri doğada yabani keçiyle çiftleşince ortaya yeni bir ırk çıktı. Çocukluğundan beri hayvanlarla iç içe yaşadığını belirten Çırak, yeni türün ortaya çıkışını şöyle anlattı:

"4 yıl önce İzmir'den satın alarak getirdiğim 100 Alpin ırkı keçisini, doğada otlatmaya başladım. Bu bölgede yaşayan 150-200 civarında yaban keçisi var. Bu doğal ortam içinde benim dişi keçilerimden biri, bir erkek yaban keçisiyle çiftleşmiş. Üç yıl önce doğan yavrular içinde tam bir erkek yaban yavrusu doğdu. Uzmanlara sordum, incelettim, aynı sonuca vardılar. Bu erkek yavrunun adını 'Deniz' koydum. Özel bakıma aldım. Bir yaşına gelince damızlık olarak Alpin keçilerinin içine saldım. Şu anda Deniz'in babası olduğu 10'u dişi, 5'i erkek 15 yaban keçimiz oldu. Bunlar 1 ve 2 yaşında. Erkek olanların hepsi yavru durumunda. Onları Alpin ırkı keçilerimden ayrı besliyorum. Deniz'i kesinlikle onlarla çiftleştirmiyoruz"

"Ben kökten çobanım. Çocukluğumdan beri hayvanlarla iç içeyim. Böyle bir ırkı ilk kez görüyorum. Ne evcil, ne de yaban keçisi. Ancak davranışları daha çok yaban keçisi gibi. Yakalanmaları çok zor. Kucaklayamıyorum. Kendilerini sevdirmiyorlar. Çok hızlı koşuyorlar. Çok atikler. Çok süt veriyorlar. Daha hızlı büyüyorlar. Et verimi da çok iyi. Amacım 100 tane yaban keçisi oluşturmak. Bu çiftleşme sonucunda farklı bir keçi ırkı ortaya çıktı. Bu keçileri 100 tane yapma amacındayım. Şu anda kesinlikle kesmiyorum." dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Halk doktoruna sahip çıktı
21 Ağustos 2019 23:23		 Vatana hizmet için iyileşeceği günü bekliyor
21 Ağustos 2019 23:18
Reçeteye yazılan talimat herkesi duygulandırdı .
21 Ağustos 2019 23:08		 7. sınıf öğrencisi Zeren Türkiye 1.si oldu
21 Ağustos 2019 22:53
Trafik kazası geçiren zabıta memuru hayatını kaybetti
21 Ağustos 2019 22:43		 Hastane tuvaletinde bulduğu parayı polise teslim etti
21 Ağustos 2019 22:38
Ordu Valisi Seddar Yavuz'un acı günü
21 Ağustos 2019 22:28		 Dicle Elektrik'ten aldığı bursla üniversiteye yerleşti
21 Ağustos 2019 22:13
Alevlerin arasındaki kaplumbağayı astsubay kurtardı
21 Ağustos 2019 21:18		 Erzurum'a şehit ateşi düştü
21 Ağustos 2019 19:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamadı
Memur maaş zammında Hakem Kurulu süreci başladı
Cumhurbaşkanlığı'ndan kadro talepleri hakkında Genelge
Bakanlık'tan memurlar.net'e özel açıklama: Eski kazanımlar aynen devam edecek
Çalışma Bakanı 'memur maaş zammıyla' ilgili konuşacak
Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
Bakan Selçuk, memur heyetini çağırdı, görüşmeden gitti
Hakem Kurulu ne zaman toplanacak, kararını ne zaman açıklayacak?
Merkez Bankası sert oynuyor
Van'da daire başkanı ile müdürler dahil 9 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
23.08.2019 beşiktaş vs göztepe maçı 1
rasim ozan kütahyalı'nın beyaz futbol'a dönmesi 1
40 yıllık türbenin gladyatör mezarı çıkması 4
tavşanın dağa küsmesi ve sonuçları 1
we can always come back to this 1
sözlüğün can çekişmesi 2
sude 2
Sizi rahatsız etmeye geldim 3
beachlerde yiyecek ve içeceklerin abartılı pahalı olması 2
türkülerle güne başlamak 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Transfer Yönetimi Uzmanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Engelli Grafiker Alım İlanı
Konya Selçuklu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Konya Selçuklu Belediyesi 10 Zabıta Memuru Alacak
Konya Selçuklu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Tekirdağ SGK İl Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Zonguldak İl Özel İdaresi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Siirt İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gördes Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam