BİLSEM yerleştirme sonuçları açıklandı

2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır.

Genel Yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 130,

Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 90,

Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 70 olarak belirlenmiştir.

Bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Ağustos-13 Eylül 2019 tarihleri arasında bulundukları il/ilçeye en yakın BİLSEM'e başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar; 22-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından il milli eğitim müdürlüklerine yapılacaktır.

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