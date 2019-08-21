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ÇAYKUR satışlarını yüzde 27 artırdı

Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim: 2019 yılının 7 ayındaki satışlarımızı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında artırdık
 21 Ağustos 2019 16:29
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ÇAYKUR satışlarını yüzde 27 artırdı

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, 2019 yılının ocak-temmuz dönemindeki satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında artırdıklarını bildirdi.

Alim, yaptığı yazılı açıklamada, yaş çayın kalitesi konusundaki çağrılarına ve "Hayde Çaya Bakalım" kampanyasıyla oluşturmaya çalıştıkları farkındalık konusuna yakın ilgi ve destek gösteren üreticilere teşekkür etti.

Bu çalışmaların randevu sisteminde revizyon yapılmak suretiyle desteklendiğini ve çayın kalitesinin yükseltilip eski güzel günlerine dönmesi konusunda önemli adımlar atıldığını belirten Alim, şunları kaydetti:

"Gelmiş olduğumuz aşamada kamuoyuna büyük bir heyecanla belirtmek isteriz ki çayımızın randıman ve ekstrakt değerlerinde artış ve çöp oranında azalma gözlenmektedir. Bununla birlikte hasret kaldığımız çay kokusu yeniden daha geniş bir alanda kendisini hissettirmeye başlamıştır. Bunlar çok sevindirici ve gelecek adına bizlerin dört elle işimize sarılmamızı sağlayan gelişmelerdir. Ayrıca üreticilerimiz bu yıl ile birlikte daha yüksek oranda bahçelerine girmiş, yabancı işçi kullanımı azalmış ve çaya sahip çıkma konusunda önemli bir duyarlılık oluşmuştur."

Alim, ÇAYKUR bünyesinde mali disiplin politikalarının hayata geçirildiğini kaydederek, "2019 yılının ilk 7 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, enflasyon verileri ile değerlendirildiğinde, yaş çay hariç giderlerimizi yüzde 7 oranında azalttık. Üstelik giderlerdeki bu azalmayı, önceki yıla göre daha fazla kuru çay üreterek gerçekleştirdik. Bununla birlikte 2019 yılının 7 ayındaki satışlarımızı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında artırdık." bilgilerini paylaştı.

Çayın gıda sektörünün farklı alanlarında kullanımını sağlayacak yeni ürünler geliştirdiklerini ve bu ürünlerin pazara sunumu için önemli gelişmeler sağladıklarını da aktaran Alim, kurumun ürettiği çayın diğer devlet kuruluşları tarafından kolayca satın alınabilmesi için Kamu İhale Kanununun ilgili bölümlerinde düzenleme yapılmasını sağladıklarını ve bu kapsamda diğer devlet kuruluşlarıyla önemli satış anlaşmaları yaptıklarını ifade etti.

Pazarlama alanında yaptıkları düzenlemelerle daha sağlıklı ve düzenli bir satış politikasına ulaştıklarını belirten Alim, şunları kaydetti:

"Tüm bu gelişmeler, 2019 yılının gerek kalite gerek randıman gerekse maliyet etkinliği açısından olumlu olarak geride bırakılması konusunda önemli göstergeleri ortaya koyuyor. Çay sektöründe yaşanılan sorunlar bir günde oluşmadığı içindir ki sorunların çözümü de bir günde gerçekleşemiyor. Önemli olan çözüm konusunda irade göstermek ve topyekun hareket ederek elini taşın altına koyabilmektir. Bu noktada üreticilerimizin de bizimle birlikte inisiyatif aldığını görmekten son derece mutluyuz. Bugün hep birlikte hayata geçirdiğimiz olumlu gelişmelere daha çok sahip çıkarak ve disiplini asla elden bırakmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor."
Anadolu Ajansı
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