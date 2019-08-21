İBB, 40 bin personel alacak mı?
Son birkaç gündür sosyal medyada ve bazı haber mecralarında ''İstanbul Büyükşehir Belediyesi 40 bin personel alacak' şeklindeki iddialar üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan açıklama geldi. Ongun 'iddialar asılsız' dedi.
|21 Ağustos 2019 16:30
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Son birkaç gündür sosyal medyada ve bazı haber mecralarında ''İstanbul Büyükşehir Belediyesi 40 bin personel alacak' şeklindeki iddialar üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan açıklama geldi. Ongun 'iddialar asılsız' dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 40 bin personel alacak iddiası günden güne yayılmaya başlayınca Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası döneminde basın danışmanlığını yapan Murat Ongun sosyal medya hesabından konuya açıklık getirdi.
Sözcü Ongun şunları söyledi;
Bazı haber portallarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 40 bin personel alımı yapılacağına dair haberlerin hiçbir doğruluk değeri yoktur, kamuoyunun bilgisine.
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