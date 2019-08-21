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Ak Parti: Her konuda ahkam kesen Akşener neden sus pus

HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınmasına sessiz kalan İYİ Parti lideri Meral Akşener'le ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Her konuda anında ahkam kesen Akşener'in neden 3 gündür sus-pus olduğu ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.
 21 Ağustos 2019 16:32
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Ak Parti: Her konuda ahkam kesen Akşener neden sus pus

Yİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'nun kayyum açıklamasını ise 'tam bir fiyasko' olarak nitelendirdi. AK Partili Muş,"Öyle anlaşılıyor ki İYİ Parti, safını PKK'ya destek veren HDP'den yana belirlemiştir" değerlendirmesi yaptı.

Muş, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarındaki görevlendirmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti'nin tavrı

Muş, "Terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı apaçık ortada olan HDP'li belediye başkanlarına tek söz söylemeden hükümeti suçlamanın" tam bir fecaat olduğunu belirtti.

Öyle anlaşılıyor ki İYİ Parti, safını PKK'ya destek veren HDP'den yana belirlemiştir.
Seçim öncesi HDP ile ortak adayları destekleyerek örtülü ittifak yapan İYİ Parti'nin açıkça ortağına destek çıktığını savunan Mehmet Muş, şunları söyledi:

"HDP'yi incitmeme adına bir açıklama yaptı"

İYİ Parti, HDP'li belediye başkanlarıyla ilgili hükümetten izah beklediğini ifade etmiştir. İYİ Parti, PKK'nın şehit ettiği bu kadar vatan evladını görmeyecek kadar kör mü olmuştur? Terörle mücadele için şehitlerimizden daha önemli bir izahat mı vardır? İYİ Parti tabiri caizse karnından konuşarak 'demokrasi' ve 'millet iradesi' kavramlarını kılıf yaparak örtülü ortağı HDP'yi incitmeme adına bir açıklama yapmıştır. Demokrasi ve millet iradesiyle PKK destekçisi HDP izahatı yapmak İYİ Parti'nin içinde bulunduğu aciz durumu gözler önüne sermiştir. Çocuk katillerine destek verenlere, terör destekçilerine iki söz söyleyemeyecek kadar aciz durumda olanların bugüne kadar attığı tüm milliyetçi nutuklar lafügüzaftır.

Teröre destek verenler apaçık ortadayken neyin izahatı sorulmaktadır?
"CHP ve HDP'nin vagonu haline gelmiştir"

İYİ Parti bugün itibarıyla CHP ve HDP'nin vagonu haline gelmiştir. Unutulmasın ki tarih, siyasi çıkarları için terör yandaşı HDP'ye sahip çıkanları utançla kaydetmektedir. AK Parti karşıtlığı adına terör yandaşı HDP ile aynı kulvara geçip devlet karşıtı tutum alanları bu millet hiçbir zaman unutmayacaktır. Eminiz ki İYİ Parti'nin içindeki vatanını, milletini, devletini seven, sağduyulu vatandaşlarımız İYİ Parti'nin bu duruşuna karşı net bir tavır ortaya koyacaktır.
Memurlar.Net
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