Saadet lideri, Gül, Babacan ve Davutoğlu ile görüşecek
|21 Ağustos 2019 16:34
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Karamollaoğlu partisinin Balgat Eğitim Merkezi'nde haftalık basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularına cevap verdi.
Karamollaoğlu, yeni parti kurmaya hazırlanan AK Partili isimlerle ne düşündükleri noktasında görüşeceklerini belirtip partisinin kapısının herkese açık olduğunu söyledi.
Davutoğlu, Babacan ve Gül ile görüşeceğim
Milli Gazete'nin haberine göre Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün yeni parti kurma hazırlıklarına ilişkin soruya cevap veren Karamollaoğlu şu açıklamalarda bulundu:
Arkadaşlarla görüşeceğiz. Esas itibarıyla ne düşünüyorlar, ne yapmak istiyorlar, bu gelişmeler karşısındaki tutumları ne olacak, bunları onların ağızından dinleyeceğim.
Bu arkadaşlarla bildiğiniz gibi iki senedir temasım var
Görüşeceğiz ama zamanlamada biraz sıkıntımız oldu araya bayramlar girdi. Arkadaşlarla görüşeceğiz, ne düşünüyorlar. Bu arkadaşlarla bildiğiniz gibi iki senedir temasım var. O zaman bir parti gündemde değildi. Şimdi partileşme gündeme geldi. Partileşmeden hemen öncede bu arkadaşlarla görüşmemiz oldu. Ben şimdi gidip esas itibarıyla ne düşünüyorlar, ne yapmak istiyorlar, bu gelişmeler karşısındaki tutumları ne olacak, bunları onların ağızından dinleyeceğim.
Biz dış politikada şahsiyetli bir dış politikayı önemseriz
Eskiden de ifade ettik kapımız açık bizimle beraber bizim politikalarımız, prensiplerimiz çok net. Biz dış politikada şahsiyetli bir dış politikayı önemseriz. Kendini büyük güç kabul eden hiç bir kimsenin etkisinden kalmadan kendi içimizde karar veririz. Ekonomide üreterek kalkınmayı, sanayileşmeyi, teknolojide zirveye çıkmayı arzu ederiz. Eğitim bizim olmazsa olmazımız ama bunların hiç birisinde arkadaşlarımız ne düşünüyorlar bunları bilmiyoruz ama yakında bu arkadaşlara gidip bunları dinleyeceğim.
Görüşmenin tarihi belli değil
Saadet Partisi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmenin tarihin henüz belli değil
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