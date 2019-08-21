1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Van Belediyesi kayyumu, belediye meclisini feshetti

İçişleri Bakanlığı kararıyla Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye meclisinin feshedildiğini belediye meclis üyelerine gönderdiği yazıyla bildirdi. Kayyum'un devre dışı bıraktığı belediye meclisinin görevlerini belediye encümeni yürütecek.
 21 Ağustos 2019 16:36
Yazdır
Van Belediyesi kayyumu, belediye meclisini feshetti

İçişleri Bakanlığı kararıyla Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye meclisinin feshedildiğini belediye meclis üyelerine gönderdiği yazıyla bildirdi. Kayyum'un devre dışı bıraktığı belediye meclisinin görevlerini belediye encümeni yürütecek.

Van Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 31 Mart seçim sonuçları uyarınca HDP'nin 44, AK Parti'nin ise 27 üyesi bulunuyordu.

Toplantı yapılmayacak

Bilmez'in gönderdiği yazının tamamı şöyle:

İçişleri Bakanlığı'nın 19/08/2019 tarih ve 14291 sayılı onayı ile İlimiz, Büyükşehir Belediye Başkanı görevden uzaklaştırılmış ve 5393 sayılı kanunun 45'inci ve 46'ıncı maddeleri gereği Bakanlık Makamı'nın 19/08/2019 tarih ve 14293 sayılı onayı ile İl Valisi; Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

5393 sayılı Kanunun 45. maddesinin 2'inci fıkrası gereğince bundan böyle Belediye Meclisinin görev ve yetkileri Belediye Encümeni tarafından yürütülecektir. Bu nedenle 19/08/2019-23/08/2019 tarihleri arasında yapılacağı ilan edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin katılacağı toplantının yapılmayacağı bilgilerinize.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Arınç: Bakanlar yasama çalışmalarına katılacak
21 Ağustos 2019 23:39		 Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile telefonda görüştü
21 Ağustos 2019 21:48
Arınç, AK Parti'nin oy oranıyla ilgili tahminini açıkladı
21 Ağustos 2019 20:53		 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bitti
21 Ağustos 2019 20:42
Makam araçları sünnet arabası kendileri şoför oldu
21 Ağustos 2019 19:58		 Belediye Başkanı maaşıyla 30 öğrenciye burs verecek
21 Ağustos 2019 19:18
'Yanan arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır'
21 Ağustos 2019 19:14		 Bakan Varank: Kendi markamızla uçak üreteceğiz
21 Ağustos 2019 18:55
Bakan Koca 'sağlık turizmi yetki belgesi' iddialarına cevap verdi
21 Ağustos 2019 18:40		 Memur maaş zammında Hakem Kurulu süreci başladı
21 Ağustos 2019 17:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamadı
Memur maaş zammında Hakem Kurulu süreci başladı
Cumhurbaşkanlığı'ndan kadro talepleri hakkında Genelge
Bakanlık'tan memurlar.net'e özel açıklama: Eski kazanımlar aynen devam edecek
Çalışma Bakanı 'memur maaş zammıyla' ilgili konuşacak
Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
Bakan Selçuk, memur heyetini çağırdı, görüşmeden gitti
Hakem Kurulu ne zaman toplanacak, kararını ne zaman açıklayacak?
Merkez Bankası sert oynuyor
Van'da daire başkanı ile müdürler dahil 9 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
güvenmek 2
müzik dinlemenin enstrümantal faydaları 2
sıkıcısın 2
çay 7
Duygusal zeka 1
we can always come back to this 1
23.08.2019 beşiktaş vs göztepe maçı 1
Badem sütü 1
vahap beyaz 2
bakarız 2
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Transfer Yönetimi Uzmanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Engelli Grafiker Alım İlanı
Konya Selçuklu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Konya Selçuklu Belediyesi 10 Zabıta Memuru Alacak
Konya Selçuklu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Tekirdağ SGK İl Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Zonguldak İl Özel İdaresi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Siirt İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gördes Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam