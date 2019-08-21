1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gar saldırganı Durmaz'ın tutukluluğuna devam

Ankara'daki gar patlaması davasından ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen ve DEAŞ'ın sözde "Gaziantep emiri" Yunus Durmaz'ın kardeşi Hacı Ali Durmaz'ın, "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına devam edildi
 21 Ağustos 2019 16:41
Yazdır
Gar saldırganı Durmaz'ın tutukluluğuna devam

Ankara Garı patlaması davasından ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen ve DEAŞ'ın sözde "Gaziantep emiri" Yunus Durmaz'ın kardeşi Hacı Ali Durmaz'ın "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Durmaz ile tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans yöntemiyle bağlantı kurulurken avukatı ise salonda hazır bulundu.

Suçlamalara ilişkin diyecekleri sorulan sanık avukatı, müvekkilinin gar patlaması davasından yargılanarak mahkum edildiğini, mevcut dava ile sanık Durmaz hakkında mükerrer yargılama yapıldığını söyledi.

Savunması sorulan Durmaz, DEAŞ'ın sözde "Gaziantep emiri" Yunus Durmaz'ı yakalamak için düzenlenen polis operasyonunda ağabeyinin üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu 3 polisin yaralandığını kendisine de bu olay nedeniyle polislere yönelik "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçunun isnat edildiğini belirtti.

Patlama sırasında kendisinin de aynı evde bulunduğunu ve hayati tehlike geçirdiğini ileri süren Durmaz, "Benim patlayıcılardan haberim yoktu. Akşam saatlerinde eve poşetler içinde bir şeyler getirdiler. Ağabeyim Durmaz'a, 'Bunlar ne?' diye sordum. Bana, 'Seni ilgilendirmez.' dedi. İçinde ne olduğunu bilmiyordum. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

- Ara karar

Savunmanın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Buna göre, olayla ilgili bilgi ve belgelerin Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinden istenilmesine ve Durmaz'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Davanın görülmesine 16 Ekim'de devam edilecek.

- 101 kez ağırlaştırılmış müebbet

10 Ekim 2015'te Ankara Tren Garı'nda düzenlenen ve 2'si saldırgan 102 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısına ilişkin dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştü.

Mahkeme heyetince 3 Ağustos 2018'de açıklanan kararda, aralarında Hacı Ali Durmaz'ın da olduğu 9 sanık, "anayasal düzeni ihlal" suçundan 1'er, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Terör yandaşları yolcu minibüsünü ateşe verdi
21 Ağustos 2019 23:03		 Evrensel gazetesi yazarı gözaltına alındı
21 Ağustos 2019 21:43
Şırnak'ta terör operasyonu: 3 şehit, 1 yaralı
21 Ağustos 2019 20:47		 FETÖ'den aranan şüpheli yakalandı
21 Ağustos 2019 20:20
Hakim'den örgüt propagandası yapan sanığa uyarı
21 Ağustos 2019 20:08		 Şehit Uzman Çavuş Uçar'ın acı haberi ailesine ulaştı
21 Ağustos 2019 20:03
Kars'taki PKK operasyonunda 11 gözaltı
21 Ağustos 2019 17:57		 Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi
21 Ağustos 2019 17:36
Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
21 Ağustos 2019 17:35		 Tekirdağ'daki FETÖ operasyonu: 1 tutuklama
21 Ağustos 2019 17:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamadı
Memur maaş zammında Hakem Kurulu süreci başladı
Cumhurbaşkanlığı'ndan kadro talepleri hakkında Genelge
Bakanlık'tan memurlar.net'e özel açıklama: Eski kazanımlar aynen devam edecek
Çalışma Bakanı 'memur maaş zammıyla' ilgili konuşacak
Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
Bakan Selçuk, memur heyetini çağırdı, görüşmeden gitti
Hakem Kurulu ne zaman toplanacak, kararını ne zaman açıklayacak?
Merkez Bankası sert oynuyor
Van'da daire başkanı ile müdürler dahil 9 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ferdi kadıoğlu 1
nasılsın diye soranı sorduğuna pişman etmek 1
vahap beyaz 2
Sizi rahatsız etmeye geldim 3
vitiligo 1
sıkıcısın 2
portakalcicegi2017 4
uçaklar yağ damlatıyor,uçurmak isteyen varsa buyursun uçursun 4
iz bırakan kitap cümleleri 3
this is us 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Transfer Yönetimi Uzmanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Engelli Grafiker Alım İlanı
Konya Selçuklu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Konya Selçuklu Belediyesi 10 Zabıta Memuru Alacak
Konya Selçuklu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Tekirdağ SGK İl Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Zonguldak İl Özel İdaresi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Siirt İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gördes Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam