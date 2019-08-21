Bahçeli'den Gül ve Davutoğlu'na sert sözler
|21 Ağustos 2019 16:52
|Yazdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:
"Ne demokrasi, ne özgürlük, ne de insan hak ve hukuku terörün banisi ve bahanesi olamayacaktır.
Kanunların açıkça suç saydığı bir fiili kasten ve taammüden işleyen kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanmak durumundadır.
Sandık, seçim, demokrasi suç ve suçluların sığınak ve barınağı görülemeyecektir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı unvanlarını taşıyanların PKK'nın değirmenine gafilce su taşımaları tarifi olmayan bir tükenmişlik ve gayretkeşliktir.
İstanbullu kardeşlerimi yüzüstü bırakıp yatlarda sefa süren bir şahsın görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına destek açıklaması millete, milli şerefe haksızlık ve hakarettir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Arınç: Bakanlar yasama çalışmalarına katılacak
21 Ağustos 2019 23:39
|Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile telefonda görüştü
21 Ağustos 2019 21:48
|Arınç, AK Parti'nin oy oranıyla ilgili tahminini açıkladı
21 Ağustos 2019 20:53
|Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bitti
21 Ağustos 2019 20:42
|Makam araçları sünnet arabası kendileri şoför oldu
21 Ağustos 2019 19:58
|Belediye Başkanı maaşıyla 30 öğrenciye burs verecek
21 Ağustos 2019 19:18
|'Yanan arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır'
21 Ağustos 2019 19:14
|Bakan Varank: Kendi markamızla uçak üreteceğiz
21 Ağustos 2019 18:55
|Bakan Koca 'sağlık turizmi yetki belgesi' iddialarına cevap verdi
21 Ağustos 2019 18:40
|Memur maaş zammında Hakem Kurulu süreci başladı
21 Ağustos 2019 17:47