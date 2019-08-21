Bahçeli'den Gül ve Davutoğlu'na sert sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Ne demokrasi, ne özgürlük, ne de insan hak ve hukuku terörün banisi ve bahanesi olamayacaktır.

Kanunların açıkça suç saydığı bir fiili kasten ve taammüden işleyen kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanmak durumundadır.

Sandık, seçim, demokrasi suç ve suçluların sığınak ve barınağı görülemeyecektir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı unvanlarını taşıyanların PKK'nın değirmenine gafilce su taşımaları tarifi olmayan bir tükenmişlik ve gayretkeşliktir.

İstanbullu kardeşlerimi yüzüstü bırakıp yatlarda sefa süren bir şahsın görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına destek açıklaması millete, milli şerefe haksızlık ve hakarettir."