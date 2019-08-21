1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Koca 'sağlık turizmi yetki belgesi' iddialarına cevap verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şahsıma ve Bakanlığıma yönelik son dönemde başlatılan sistemli kampanyanın parçası olan bu haber de öncekiler gibi tamamen anlamsız, tutarsız, akıl dışı ve maksatlıdır
 21 Ağustos 2019 18:40
Yazdır
Bakan Koca 'sağlık turizmi yetki belgesi' iddialarına cevap verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralarında Medipol Üniversitesinin de olduğu 21 vakıf üniversitesine sağlık turizmi yetki belgesi verildiği iddialarına ilişkin, "Şahsıma ve Bakanlığıma yönelik son dönemde başlatılan sistemli kampanyanın parçası olan bu haber de öncekiler gibi tamamen anlamsız, tutarsız, akıl dışı ve maksatlıdır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığından, Kurban Bayramı öncesinde bir gazetede "Sağlık Bakanı Koca'dan kendi üniversitesine yetki" başlığıyla yer alan habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Şahsıma ve Bakanlığıma yönelik son dönemde başlatılan sistemli kampanyanın parçası olan bu haber de öncekiler gibi tamamen anlamsız, tutarsız, akıl dışı ve maksatlıdır. Öncelikle şunu altını çizerek ifade etmek isterim ki, tezviratla mücadele etmek zor da olsa memleket için hayırlı işlere imza atmaktan vazgeçmeyecek, hedeflerimizden dönmeyeceğiz. Aslı astarı olmayan söylentilerden ve hesaplı iftiralardan sözde haber üretenler, hem en temel basın ilkelerini hiçe saymakta hem de bilerek ya da bilmeyerek belirli odakların çıkarlarına alet olmaktadırlar."

- "İftiraya başvuranlar vefasızlık etmektedir"

Haberde yer alan iddialarını, "Söz konusu Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik benim bakanlığımdan çok 13 Temmuz 2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir." şeklinde değerlendiren Fahrettin Koca, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda yönetmelikte zikredilen asgari hizmet sunum standartlarını haiz 70 aracı kuruluş, 105 kamu sağlık tesisi, 23 kamu üniversite hastanesi, 21 vakıf üniversite hastanesi, 560 özel sağlık tesisi olmak üzere toplam 779 kuruluş 'Sağlık Turizmi Yetki Belgesi' almaya hak kazanmıştır. Bakanlığımdan önce, 11/05/2018 tarihinde bu belgeyi alan 779 kuruluştan bir tanesi de Medipol Mega Hastanesidir. Sağlık turizminin geliştirilmesi yönünde atacağımız her adımda standartlara uyan her kurumun bu belgeyi alma hakkı vardır. Bu belge, aracı kurumlarımızın ve sağlık kuruluşlarımızın standartlarını yükseltmek yönünde motive edici bir amaç taşımaktadır, kurum ve kuruluşlara herhangi bir maddi teşvik ya da menfaat sağlamamaktadır.

Ülkemiz sağlık turizmi konusunda bir ivme yakalamıştır ve bu ivmeyi daha büyük hedeflere ulaştırma yönünde çaba ve destekleri fazlasıyla hak etmektedir. Biz de tüm gücümüzle bunu yapıyoruz ve engel tanımadan bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Son olarak belirtmek isterim ki, ülkemizin yararına olan işleri engelleme gayretiyle tereddüt etmeksizin yalana ve iftiraya başvuranlar, en hafif tabirle üstüne bastıkları toprağa vefasızlık etmektedirler."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Arınç: Bakanlar yasama çalışmalarına katılacak
21 Ağustos 2019 23:39		 Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile telefonda görüştü
21 Ağustos 2019 21:48
Arınç, AK Parti'nin oy oranıyla ilgili tahminini açıkladı
21 Ağustos 2019 20:53		 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bitti
21 Ağustos 2019 20:42
Makam araçları sünnet arabası kendileri şoför oldu
21 Ağustos 2019 19:58		 Belediye Başkanı maaşıyla 30 öğrenciye burs verecek
21 Ağustos 2019 19:18
'Yanan arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır'
21 Ağustos 2019 19:14		 Bakan Varank: Kendi markamızla uçak üreteceğiz
21 Ağustos 2019 18:55
Memur maaş zammında Hakem Kurulu süreci başladı
21 Ağustos 2019 17:47		 Bülent Arınç: Parti kuranlar büyük hata yapar
21 Ağustos 2019 17:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:45 - Baykar Savunma ve Ukrayna yeni İHA geliştiriyor23:39 - Arınç: Bakanlar yasama çalışmalarına katılacak23:36 - İstanbullu için selden daha korkutucu uyarı: Kent haftalarca kar altında kalabilir23:30 - Van Valiliği, sosyal medyadaki görüntüye ilişkin açıklama yaptı23:23 - Halk doktoruna sahip çıktı23:18 - Vatana hizmet için iyileşeceği günü bekliyor23:13 - Toplu taşımanın 'pedallı filikaları'23:08 - Reçeteye yazılan talimat herkesi duygulandırdı .23:03 - Terör yandaşları yolcu minibüsünü ateşe verdi22:58 - Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
22:53 - 7. sınıf öğrencisi Zeren Türkiye 1.si oldu22:48 - Kalaşnikofla yaban keçisi avlayanlara rekor ceza22:43 - Trafik kazası geçiren zabıta memuru hayatını kaybetti22:38 - Hastane tuvaletinde bulduğu parayı polise teslim etti22:33 - Konut fiyatları Ankara'da düştü, İzmir'de yükseldi22:28 - Ordu Valisi Seddar Yavuz'un acı günü22:23 - Polisten kaçan sürücüye bin 453 TL ceza22:18 - Otomotiv devi araçlarına gizli sensör yerleştirmiş
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamadı
Memur maaş zammında Hakem Kurulu süreci başladı
Cumhurbaşkanlığı'ndan kadro talepleri hakkında Genelge
Bakanlık'tan memurlar.net'e özel açıklama: Eski kazanımlar aynen devam edecek
Çalışma Bakanı 'memur maaş zammıyla' ilgili konuşacak
Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
Bakan Selçuk, memur heyetini çağırdı, görüşmeden gitti
Hakem Kurulu ne zaman toplanacak, kararını ne zaman açıklayacak?
Merkez Bankası sert oynuyor
Van'da daire başkanı ile müdürler dahil 9 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
we can always come back to this 1
alışverişe gitmeye üşenen kadın 4
this is us 1
Abbiiee 2
güvenmek 2
iz bırakan kitap cümleleri 3
Yatılı misafir 7
vitiligo 1
24.08.2019 başakşehir vs fenerbahçe maçı 1
müzik dinlemenin enstrümantal faydaları 2
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Transfer Yönetimi Uzmanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Engelli Grafiker Alım İlanı
Konya Selçuklu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Konya Selçuklu Belediyesi 10 Zabıta Memuru Alacak
Konya Selçuklu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Tekirdağ SGK İl Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Zonguldak İl Özel İdaresi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Siirt İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gördes Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam