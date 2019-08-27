1/4 derece ve kademede uzun süre görev yapmak, emekli aylığını artırır mı?

1 inci derece 4 üncü kademede uzun süre görev yapan memurla, 1 inci derece 4 üncü kademeye yeni yükseldikten sonra aynı zamanda emekli olan memurların emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları farklı olur mu?

Emekli ikramiyesi ve emekli aylık hesap edilmesi nasıl olur konusunda değerlendirmelerimiz sitemizde bulunmaktadır.

Emekli aylık ve emekli ikramiyesinde kullanılan kalemler şunlardır:

-Aynı ek göstergeye sahip olan yüksek okul mezunu memurlardan idareci ayrımı yapılmaksızın (VHKİ, Bilgisayar İşletmeni, memur, şef, Şube müdürü) ek göstergeleri bugün için 1 inci derece 1,2,3 ve 4 üncü kademeye gelmiş olanların ek göstergeleri 2200 dür.

Emekli aylık ve emekli ikramiye hesabı da memur için şu unsurlardan oluşur:

-Derece ve kademesi, göstergesi

-Ek göstergesi,

-Taban Aylığı,

-Kıdem Aylığı,

-Tazminat Oranı,

-Memur Maaş Katsayısı

Bu unsurlar üzerinden hesaplama sistemine göre yapılan hesaplamalarda toplam tutar bulunur. Bu tutarlar memurun Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintilerini belirleyen ve aynı zamanda memurun emekli ikramiyesinde esas alınan brüt tutardır.

Bu brüt tutar üzerinden memurun çalıştığı süreye göre orantılanır ve orantılama sonucunda de emekli aylık tutarı bulunur.

Bu sistemde, 1 inci derece 4 üncü kademede uzun süre görev yapmış bir memurla, kısa süre görev yapmış olan bir memur için hesaplama sistemi değişmez. Yalnızca hizmet süresinin azlığı veya çokluğu Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen tutarı değiştirir.

Örnek:

35 yıl hizmeti olan bir memur 1 inci derece 4 üncü kademe, 2200 ek göstergede 10 yıl çalışmış olsun, diğer 35 yıl hizmeti olan bir memur da diyelim yüksek okulu yeni bitirdi ve 1 inci derece 4 üncü kademe 2200 ek göstergede 1 ay, 2 ay gibi kısa bir süre görev yapmış olsun.

Bugün için her ikisi de emekli olduğunda emekli ikramiye ve emekli aylıkları aynı olur, hiçbir farklılık bulunmaz.

Uzun süre 1 inci derece 4 üncü kademede görev yapmak, bu süre zarfında Sosyal Güvenlik Kurumu kesintilerinin fazla olması bu memur için bir avantaj sağlamamaktadır.

Ayrı bir değerlendirmemiz olarak; 1 inci derece 4 üncü kademede uzun süre kalmış memurların emekliliklerinde bir farklılık olması, bunun için de ilave bir gösterge rakamının verilmesi gerektiğini, ayrıca 25 yıl ile sınırlı tutulan kıdem aylıklarının da hizmeti fazla olan için ek kıdem aylık göstergelerinin uygulanması gerektiğini söyleyebiliriz.

Emekli maaş, emekli ikramiyesi karşılaştırma yapılabilmesi için https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimiz ziyaret edilebilir.