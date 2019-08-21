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Çalışma Bakanı 'memur maaş zammıyla' ilgili konuşacak

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammıyla ilgili saat 17.30'da Külliye'de basın toplantısı yapacak
 21 Ağustos 2019 17:17
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Çalışma Bakanı 'memur maaş zammıyla' ilgili konuşacak

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammıyla ilgili saat 17.30'da Külliye'de basın toplantısı yapacak.

Bugün Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde Bakanlar Kurulu toplantısı vardı.

Memurlar.Net
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