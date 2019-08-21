Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|21 Ağustos 2019 17:20
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7300
|5,7310
|5,7140
|5,7150
|Avro
|6,3510
|6,3520
|6,3460
|6,3470
|Sterlin
|6,9290
|6,9640
|6,9120
|6,9470
|İsviçre Frangı
|5,8250
|5,8540
|5,8090
|5,8380
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6900
|5,7500
|5,6750
|5,7350
|Avro
|6,2950
|6,3650
|6,2900
|6,3600
|Sterlin
|6,7970
|6,9700
|6,8340
|6,9960
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