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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 21 Ağustos 2019 17:20
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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,7300 5,7310 5,7140 5,7150
Avro 6,3510 6,3520 6,3460 6,3470
Sterlin 6,9290 6,9640 6,9120 6,9470
İsviçre Frangı 5,8250 5,8540 5,8090 5,8380
ANKARA
ABD Doları 5,6900 5,7500 5,6750 5,7350
Avro 6,2950 6,3650 6,2900 6,3600
Sterlin 6,7970 6,9700 6,8340 6,9960
Anadolu Ajansı
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