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Tunceli'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Tunceli'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
 21 Ağustos 2019 17:29
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Tunceli'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16.50'de 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 13,73 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı
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