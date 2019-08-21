Bakan Selçuk, memur heyetini çağırdı, görüşmeden gitti
|21 Ağustos 2019 17:29
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Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Memur-Sen Konfederasyonu yetkilileri, toplantı tutanağı tutmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına geldi ancak Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un kabine toplantısına katılacak olmasından dolayı toplantı yarım kaldı.
Bakanlıkta, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları bulundu.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Memur-Sen Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, "Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakerelerin sona ermesi kapsamında Bakanlıkta toplantı tutanağı düzenlemek amacıyla gerçekleştireceğimiz toplantı, Sayın Bakan'ın kabine toplantısına katılacak olması sebebiyle tamamlanamadığından, kabine toplantısı sonrasında yeniden bir araya gelmek umuduyla Bakanlıktan ayrıldık" diye konuştu.
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