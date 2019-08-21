1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk, memur heyetini çağırdı, görüşmeden gitti

5.Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere sürecinin sona ermesi kapsamında toplantı tutanağı düzenlemek amacıyla gerçekleştirilen toplantı tamamlanamadı
 21 Ağustos 2019 17:29
Yazdır
Bakan Selçuk, memur heyetini çağırdı, görüşmeden gitti

Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Memur-Sen Konfederasyonu yetkilileri, toplantı tutanağı tutmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına geldi ancak Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un kabine toplantısına katılacak olmasından dolayı toplantı yarım kaldı.

Bakanlıkta, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları bulundu.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Memur-Sen Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, "Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakerelerin sona ermesi kapsamında Bakanlıkta toplantı tutanağı düzenlemek amacıyla gerçekleştireceğimiz toplantı, Sayın Bakan'ın kabine toplantısına katılacak olması sebebiyle tamamlanamadığından, kabine toplantısı sonrasında yeniden bir araya gelmek umuduyla Bakanlıktan ayrıldık" diye konuştu.


Memur maaş zammında Hakem Kurulu süreci başladı
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
41 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ali Yalçın: Uzlaşma için elimizden gelen gayreti gösterdik
21 Ağustos 2019 20:16		 Soma'da işçilerin 'tazminat' eylemi
21 Ağustos 2019 19:02
Türk-İş Başkanlar Kurulu: Üyelerimizi satmadık
21 Ağustos 2019 15:21		 Bakanlık'tan memurlar.net'e özel açıklama: Eski kazanımlar aynen devam edecek
21 Ağustos 2019 14:09
Bakan Selçuk, önceki dönem kazanımlarını da, geri mi alacak?
21 Ağustos 2019 13:45		 Hakem Kurulu ne zaman toplanacak, kararını ne zaman açıklayacak?
21 Ağustos 2019 09:05
Toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamadı
21 Ağustos 2019 07:52		 Kamu İşveren Heyeti görüşmeye yanaşmıyor
20 Ağustos 2019 20:47
Memur-Sen'den Bakanlık önünde boş cüzdan eylemi
20 Ağustos 2019 20:03		 'Okul servis araçları eskisinden daha güvenli'
20 Ağustos 2019 19:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamadı
Memur maaş zammında Hakem Kurulu süreci başladı
Cumhurbaşkanlığı'ndan kadro talepleri hakkında Genelge
Bakanlık'tan memurlar.net'e özel açıklama: Eski kazanımlar aynen devam edecek
Çalışma Bakanı 'memur maaş zammıyla' ilgili konuşacak
Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
Bakan Selçuk, memur heyetini çağırdı, görüşmeden gitti
Hakem Kurulu ne zaman toplanacak, kararını ne zaman açıklayacak?
Merkez Bankası sert oynuyor
Van'da daire başkanı ile müdürler dahil 9 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
egemen bağış'ın prag büyükelçisi olması 2
güvenmek 2
sude 2
alışverişe gitmeye üşenen kadın 4
uçaklar yağ damlatıyor,uçurmak isteyen varsa buyursun uçursun 4
sözlüğün can çekişmesi 2
sıkıcısın 2
23.08.2019 beşiktaş vs göztepe maçı 1
supporters 3
türkülerle güne başlamak 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Transfer Yönetimi Uzmanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Engelli Grafiker Alım İlanı
Konya Selçuklu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Konya Selçuklu Belediyesi 10 Zabıta Memuru Alacak
Konya Selçuklu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Tekirdağ SGK İl Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Zonguldak İl Özel İdaresi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Siirt İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gördes Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam