Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
|21 Ağustos 2019 17:35
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Terör yandaşları yolcu minibüsünü ateşe verdi
21 Ağustos 2019 23:03
|Evrensel gazetesi yazarı gözaltına alındı
21 Ağustos 2019 21:43
|Şırnak'ta terör operasyonu: 3 şehit, 1 yaralı
21 Ağustos 2019 20:47
|FETÖ'den aranan şüpheli yakalandı
21 Ağustos 2019 20:20
|Hakim'den örgüt propagandası yapan sanığa uyarı
21 Ağustos 2019 20:08
|Şehit Uzman Çavuş Uçar'ın acı haberi ailesine ulaştı
21 Ağustos 2019 20:03
|Kars'taki PKK operasyonunda 11 gözaltı
21 Ağustos 2019 17:57
|Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi
21 Ağustos 2019 17:36
|Tekirdağ'daki FETÖ operasyonu: 1 tutuklama
21 Ağustos 2019 17:24
|Gar saldırganı Durmaz'ın tutukluluğuna devam
21 Ağustos 2019 16:41