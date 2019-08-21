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'Görme engellilere bağış' şartıyla uzlaştılar

Mardin'in Midyat ilçesinde, görme engelli Bilal İper'i darp eden minibüs sürücüsü D.D, 4 görme engelliye baston ve satranç almak koşuluyla mağdurla uzlaştı
 21 Ağustos 2019 17:49
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'Görme engellilere bağış' şartıyla uzlaştılar

Mardin'in Midyat ilçesinde, görme engelli Bilal İper'i darp eden minibüs sürücüsü D.D, mağdurla görme engellilere baston ve satranç takımı alma şartıyla uzlaştı.

Bilal İper, yaklaşık 3 ay önce bindiği minibüsün sürücüsü tarafından darp edilmesi üzerine Midyat Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma dosyası, şüpheliye ilişkin suçlamanın uzlaşma kapsamında olması dolayısıyla uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacının taraflarla yaptığı görüşmede şüpheliye, mağdurun belirlediği 4 görme engelliye baston ve satranç takımı alma yönündeki talebi teklif edildi.

Şüphelinin teklifi kabul etmesi üzerine taraflar arasında uzlaşma sağlanırken, şüphelinin aldığı baston ve satranç takımı görme engellilerine teslim edildi.

Uzlaşma sonucu şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek, soruşturma kamu davası açılmadan kapatıldı.

Bilal İper, talebinin engelliler için farkındalık oluşturma amacını taşıdığını belirterek, "Aldığı baston ve satranç takımlarını engelli kardeşlerimize hediye ettik." dedi.

Baston ve satranç takımı alan görme engelli Abdullah Kahraman "Arkadaşımıza güzel düşüncesi için çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Görme engelli Şükrü Kahraman ve Emrullah Gönen de uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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