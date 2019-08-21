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Memur maaş zammında Hakem Kurulu süreci başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk memur maaş zammıyla ilgili basın toplantısı yaptı
 21 Ağustos 2019 17:47
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Memur maaş zammında Hakem Kurulu süreci başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Bakan Selçuk, "Masada uzlaşıyı sağlamak önceliğimiz oldu. Hakem Kurulu süreci başladı. Müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlandı.

Tespit tutanağını imzalayıp Hakem Kurulu'na da ilettik dedi.


Memur maaş zammında Hakem Kurulu süreci başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Masada uzlaşıyı sağlamak önceliğimiz oldu. Hakem Kurulu süreci başladı. Müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlandı" dedi.

İLK TEKLİF KABUL EDİLMEMİŞTİ

2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı aynda yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan teklif, memurkonfederasyonlarınca kabul görmemişti.

İKİNCİ TEKLİF NE KADARDI?

Hükümet, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulunmuş ancak bu teklif de kabul görmemişti.
Memurlar.Net
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