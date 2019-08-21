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Batman'da 3 muhtar görevden uzaklaştırıldı

Batman Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğü'nce teröre destek verdikleri gerekçesiyle 3 muhtar görevden uzaklaştırıldı
 21 Ağustos 2019 17:59
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Batman'da 3 muhtar görevden uzaklaştırıldı

Haklarında teröre destek verdikleri için daha önce dava açılan 2'si mahalle, 1'i köy muhtarı sabah saatlerinde görevden alındı. Korik Mahallesi muhtarı İzzet Çere, Çay Mahallesi muhtarı Mehmet Taş, Batman merkeze bağlı Kösetarla köyü muhtarı Kadri Tirki görevden uzaklaştırıldı.

Muhtarların görevden uzaklaştırılmasıyla yerlerine görevlendirilecek azaların hafta içinde belirleneceği kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı
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