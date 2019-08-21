Zonguldak'tan şiddetli yağış manzaraları
Zonguldak'ta akşamüzeri aniden bastıran kuvvetli yağış sebebiyle Kozlu Sahil Yolu sular altında kaldı. Araçlar yollarda mahsur kaldı
|21 Ağustos 2019 18:16
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Meteorolojinin Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısının ardından Zonguldak kent merkezi kuvvetli yağışın etkisinde kaldı. Kozazı sürücüler zor anlar yolu Sahil Yolunda da kuvvetli yağışın ardından yollar adeta göle döndü. Bazı araçlar arızalandı. Çok sayıda sürücü dakikalarca kuvvetli yağışın dinmesini bekledi.
Sahil yolunda metrelerce uzun araç kuyrukları oluştu. Bir ambulans ve AFAD ekibi göle dönen yolda güçlükle ilerleyebildi. Ekipler bölgede çalışma başlattı.
Yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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