Afyonkarahisar'da kavga: 1 ölü, 7 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İlçede bir eğlence yerini işleten Bekir A, oğlu Sezercan A. ve garson olarak çalışan Mahsun Ç. ile Duran D, Ali K, Ömer M, İlyas K. ve Oğuzhan Öztürk arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Grup tartışmanın ardından dağıldı.

İstasyon Caddesi'nde iki grubun tekrar karşılaşmasıyla başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Sopaların da kullanıldığı kavgada Bekir A'nın silahından çıktığı iddia edilen kurşunlarla, Oğuzhan Öztürk ve o sırada olaya müdahale etmeye çalışan bir uzman çavuşun yaralandığı öğrenildi. Olayda Sezercan A, Mahsun Ç, Ali K, Duran D, Ömer M. ve İlyas K. de yaralandı.

Oğuzhan Öztürk, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Yaralıların Sultandağı Devlet Hastanesine kaldırıldığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan olay sonrası Bekir A, emniyet mensuplarınca gözaltına aldı.