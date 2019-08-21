İntihar için çıktığı çatıdan polis ikna edip indirdi

Şanlıurfa'da, işsiz olduğu için bunalıma girdiği öne sürülen İbrahim Halil K. (30), eski devlet hastanesinin çatısına çıkıp, intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna ettiği İbrahim Halil K., çatıdan indi.

Olay, öğleden sonra, Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir işsiz olduğu ve bunalıma girdiği ileri sürülen İbrahim Halil K., intihar etmek için 4 katlı olan, eski Birecik Devlet Hastanesi'nin çatısına çıktı. Atlayacağını söyleyen İbrahim Halil K.'yi görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Çatıya çıkan polisler, İbrahim Halil K.'ye, eyleminden vazgeçmesi için ikna konuşması yaptı. Bir süre yapılan görüşme sonrası İbrahim Halil K., intihardan vazgeçip, çatıdan indi.

İbrahim Halil K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.