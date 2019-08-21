Şehit ateşi Adıyaman'a düştü
Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın acı haberi Adıyaman'daki ailesine verildi
|21 Ağustos 2019 18:50
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada ağır yaralandıktan sonra şehit olan Adıyamanlı Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın (26) acı haberi Adıyaman merkeze bağlı Bağpınar köyünde ikamet eden ailesine verildi. Şehit ailesine acı haber Samsat Kaymakamı Halit Yıldız ve askeri personeller tarafından verildi.
Yaklaşık 3 yıldır uzman çavuş olan Yanık'ın 2 ay önce evlendiği ve iki erkek kardeşinin de uzman çavuş olduğu öğrenildi.
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