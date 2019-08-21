1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yozgat'ta ambulans devrildi: 1'i bebek 5 yaralı

 21 Ağustos 2019 19:06
Yazdır
Yozgat'ta ambulans devrildi: 1'i bebek 5 yaralı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Reşat Özdemir (42) yönetiminde Yozgat'tan Sivas'a hasta bebek sevki için yola çıkan 66 AC 118 plakalı ambulans, Şahinderesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile ambulansta bulunan Hamza Begen, Zeynep Çiğsal, Neslihan Akgül ile Özbek asıllı bebek Fernaz İmami yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Akdağmadeni Devlet Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Bebek ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da 2 bin 191 aday zabıt katibi olmaya çalışıyor
20 Ağustos 2019 11:13		 'Alparslan Kuytul' davası öncesi eylem ve etkinlik yasağı
20 Ağustos 2019 10:49
Karayollarında durum
20 Ağustos 2019 08:45		 İzmir'deki orman yangını iki ilçeye daha sıçradı
19 Ağustos 2019 20:00
FETÖ'den aranan şüpheli Elazığ'da yakalandı
19 Ağustos 2019 10:17		 Kara yollarında durum
19 Ağustos 2019 09:08
Uşak'ta ehliyetsiz sürücü faciası: 2 ölü, 1 yaralı
19 Ağustos 2019 08:59		 15 Temmuz şehidinin oğlu dünya evine girdi
18 Ağustos 2019 18:03
Okuma yazmayı öğrenince ilk işi kitap yazmak oldu
18 Ağustos 2019 15:38		 Teröristlere ait sığınak ve barınak imha edildi
16 Ağustos 2019 09:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:39 - Arınç: Bakanlar yasama çalışmalarına katılacak23:18 - Vatana hizmet için iyileşeceği günü bekliyor23:13 - Toplu taşımanın 'pedallı filikaları'23:08 - Reçeteye yazılan talimat herkesi duygulandırdı .23:03 - Terör yandaşları yolcu minibüsünü ateşe verdi22:58 - Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı22:53 - 7. sınıf öğrencisi Zeren Türkiye 1.si oldu22:48 - Kalaşnikofla yaban keçisi avlayanlara rekor ceza22:43 - Trafik kazası geçiren zabıta memuru hayatını kaybetti22:38 - Hastane tuvaletinde bulduğu parayı polise teslim etti
22:33 - Konut fiyatları Ankara'da düştü, İzmir'de yükseldi22:28 - Ordu Valisi Seddar Yavuz'un acı günü22:23 - Polisten kaçan sürücüye bin 453 TL ceza22:18 - Otomotiv devi araçlarına gizli sensör yerleştirmiş22:13 - Dicle Elektrik'ten aldığı bursla üniversiteye yerleşti22:08 - TİKA'dan 9 ülkede polis ve güvenlik eğitimi22:03 - Ambulanslar 3 milyon 295 bin hastanın imdadına koştu21:58 - Şeker tüketiminin artması kanser riskini de artırıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamadı
Memur maaş zammında Hakem Kurulu süreci başladı
Cumhurbaşkanlığı'ndan kadro talepleri hakkında Genelge
Bakanlık'tan memurlar.net'e özel açıklama: Eski kazanımlar aynen devam edecek
Çalışma Bakanı 'memur maaş zammıyla' ilgili konuşacak
Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
Bakan Selçuk, memur heyetini çağırdı, görüşmeden gitti
Hakem Kurulu ne zaman toplanacak, kararını ne zaman açıklayacak?
Merkez Bankası sert oynuyor
Van'da daire başkanı ile müdürler dahil 9 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
egemen bağış'ın prag büyükelçisi olması 2
güvenmek 2
sude 2
alışverişe gitmeye üşenen kadın 4
uçaklar yağ damlatıyor,uçurmak isteyen varsa buyursun uçursun 4
sözlüğün can çekişmesi 2
sıkıcısın 2
23.08.2019 beşiktaş vs göztepe maçı 1
supporters 3
türkülerle güne başlamak 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Transfer Yönetimi Uzmanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Engelli Grafiker Alım İlanı
Konya Selçuklu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Konya Selçuklu Belediyesi 10 Zabıta Memuru Alacak
Konya Selçuklu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Tekirdağ SGK İl Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Zonguldak İl Özel İdaresi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Siirt İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gördes Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam