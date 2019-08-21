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Otomobilin çarptığı hemşire ağır yaralandı
SİVAS'ta karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı hemşire Kadriye Özcan ağır yaralandı.
|21 Ağustos 2019 19:28
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SİVAS'ta karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı hemşire Kadriye Özcan ağır yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Emek Mahallesi Buhara Caddesi Gazi Lisesi Alt Geçidi girişinde meydana geldi. Sinem Y.'nin (21) kullandığı 58 BN 641 plakalı otomobil, Gazi Lisesi alt geçidi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Özcihan'a çarptı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Özcihan, ambulansla kaldırıldığı Numune Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Özcihan'ın, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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