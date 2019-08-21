Zonguldak'ta sağanak; araçlar yolda kaldı
Zonguldak'ta, şiddetli yağmur etkili olurken, yollar göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı, bazı iş yerlerini su bastı.
|21 Ağustos 2019 19:43
|Yazdır
Zonguldak'ta, şiddetli yağmur etkili olurken, yollar göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı, bazı iş yerlerini su bastı.
Kentte, saat 17.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Kent merkezi ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde yollar, kısa sürede göle döndü.
Zonguldak- Kozlu yolunda sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı. Bazı iş yerlerinde ise su baskınları meydana geldi. Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, yollarda kalan ve iş yerlerini su basanlara yardım için harekete geçti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hafriyattan tarihi eser çıktı
21 Ağustos 2019 21:38
|Zirvedeki Şeytan Kalesi'ne turist ilgisi
21 Ağustos 2019 20:37
|Aksaray'ın camisiz minaresi şaşırtıyor
21 Ağustos 2019 20:24
|Zonguldak'tan şiddetli yağış manzaraları
21 Ağustos 2019 18:16
|Belediye başkanı gençlerle birlikte okul boyuyor
21 Ağustos 2019 15:32
|Başkentte sağanak yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı
21 Ağustos 2019 15:15
|İstanbul'da, alt geçit ve evleri su bastı
21 Ağustos 2019 14:53
|İzmir'deki yangından geriye kapkara bir tablo kaldı
21 Ağustos 2019 14:43
|Sit alanındaki ağaçları kestiler...Fotokapan ile yakalanacaklar
21 Ağustos 2019 14:05
|Kadıköy'de izinsiz protesto: Polis müdahale etti
20 Ağustos 2019 22:18