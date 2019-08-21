Erzurum'a şehit ateşi düştü
Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin şehit düştü.
|21 Ağustos 2019 19:48
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Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin şehit düştü.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emir komutasında, Silopi ilçe sınırları içerisinde bulunan Körseli köyü bölgesinde TPAO çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun operasyonununda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurları ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin şehit oldu.
Erzurum Dumlu nüfusuna kayıtlı olan Şehit Güntekin'in eşi ile birlikte İzmir'de yaşadığı ailesinin ise Erzurum'da ikamet ettiği belirtildi.
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