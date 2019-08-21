Ali Yalçın: Uzlaşma için elimizden gelen gayreti gösterdik
|21 Ağustos 2019 20:16
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Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, üzerinde uzlaşma sağlanamayan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi.
Yalçın'ın açıklamalarının satırbaşları
Daha önce kamuoyuyla paylaştığımız gibi hakeme gitme süremizin bu kadar uzun tutulmasına gerek yok bu zamanı masaya ayıralım diyerek bir teklifte bulunmuştuk, bize bunun için 3 dakika yeterliydi.
Yetkili sendikalarımızın tekliflerinden bazıları Kamu İşveren Heyeti ile üzerinde mutabık kalınmıştı ancak bunlar anlaşılmamış gibi neticeye erdi.
Masayı işletme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik, sürenin yeterli olmadığını biliyor olmamız nedeniyle bu toplu sözleşme sistemi değiştirilsin dedik
Kamu Görevlilerinin hakkını gözetmek, onların içini rahatlatmak, hak ve özgürlük alanlarını genişletmek için toplu pazarlık süresi boyunca çalıştık.
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