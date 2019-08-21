FETÖ'den aranan şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
|21 Ağustos 2019 20:20
|Yazdır
Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Onikişubat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma kapsamında aranan M.I'yı (38) bir akrabasının Pınarbaşı Mahallesi'ndeki düğününde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Terör yandaşları yolcu minibüsünü ateşe verdi
21 Ağustos 2019 23:03
|Evrensel gazetesi yazarı gözaltına alındı
21 Ağustos 2019 21:43
|Şırnak'ta terör operasyonu: 3 şehit, 1 yaralı
21 Ağustos 2019 20:47
|Hakim'den örgüt propagandası yapan sanığa uyarı
21 Ağustos 2019 20:08
|Şehit Uzman Çavuş Uçar'ın acı haberi ailesine ulaştı
21 Ağustos 2019 20:03
|Kars'taki PKK operasyonunda 11 gözaltı
21 Ağustos 2019 17:57
|Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi
21 Ağustos 2019 17:36
|Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
21 Ağustos 2019 17:35
|Tekirdağ'daki FETÖ operasyonu: 1 tutuklama
21 Ağustos 2019 17:24
|Gar saldırganı Durmaz'ın tutukluluğuna devam
21 Ağustos 2019 16:41