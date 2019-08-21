Aksaray'ın camisiz minaresi şaşırtıyor
|21 Ağustos 2019 20:24
|Yazdır
Aksaray'da camisi yıkılan ancak minaresi hem görsel hem de kavşak görevi görmesi için bırakılan minare görenleri şaşırtıyor.
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 1956 yılında yaptırılan ve 2015 yılına kadar 59 yıl boyunca ilçede cemaatin namaz kıldığı Çankaya Mahallesi'ndeki Paşalar Camisi, 2015 yılında mahalleye yeni cami yapılmasının ardından belediye tarafından yol yapılacağı için taşınarak yıkıldı. Caminin yıkımının ardından minaresi hem görsel, hem de mahallede dört yol ağzı olan ortada makas görevini görmesi için bırakıldı.
Çankaya Mahallesi'nde bulunan 63 yıllık minare halen dimdik ayakta dururken görenleri de şaşırtıyor. Vatandaşlar, ilginç görünümüyle dikkat çeken minareden rahatsızlık duymadıklarını belirtti.
İlçe halkından Selahattin Akbaba (63), caminin 1956 yılında yaptırılan bir cami olduğunu ifade ederek, "Bu camimiz Ortaköy'ün camisiydi. 1956 yıllarında yapılan bir camiydi. Şu anda yeni bir cami yapılarak camimizi taşıdılar. Eski camiyi yıktılar ama minaresi ayakta duruyor. Yeni camimiz 150 metre ileriye yapıldı" dedi.
Mahalle sakinlerinden Mehmet Ur (40) ise yıkılan caminin minaresini görsellik kapsamında yıkmadıklarını dile getirerek, "Bu eski bir cami. Paşalar Camisi diye geçer. Yeni cami yapıldı yan tarafa. Cami yolun ortasında kaldığı için kaldırdılar. Yerine yenisi yapıldı. Ortada da minareyi de yıkmadılar ve görsellik olarak bıraktılar. Minare ortada makas görevini aldı" şeklinde konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hafriyattan tarihi eser çıktı
21 Ağustos 2019 21:38
|Zirvedeki Şeytan Kalesi'ne turist ilgisi
21 Ağustos 2019 20:37
|Zonguldak'ta sağanak; araçlar yolda kaldı
21 Ağustos 2019 19:43
|Zonguldak'tan şiddetli yağış manzaraları
21 Ağustos 2019 18:16
|Belediye başkanı gençlerle birlikte okul boyuyor
21 Ağustos 2019 15:32
|Başkentte sağanak yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı
21 Ağustos 2019 15:15
|İstanbul'da, alt geçit ve evleri su bastı
21 Ağustos 2019 14:53
|İzmir'deki yangından geriye kapkara bir tablo kaldı
21 Ağustos 2019 14:43
|Sit alanındaki ağaçları kestiler...Fotokapan ile yakalanacaklar
21 Ağustos 2019 14:05
|Kadıköy'de izinsiz protesto: Polis müdahale etti
20 Ağustos 2019 22:18