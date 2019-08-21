1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aksaray'ın camisiz minaresi şaşırtıyor

Aksaray'da camisi yıkılan ancak minaresi hem görsel hem de kavşak görevi görmesi için bırakılan minare görenleri şaşırtıyor.
 21 Ağustos 2019 20:24
Yazdır
Aksaray'ın camisiz minaresi şaşırtıyor

Aksaray'da camisi yıkılan ancak minaresi hem görsel hem de kavşak görevi görmesi için bırakılan minare görenleri şaşırtıyor.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 1956 yılında yaptırılan ve 2015 yılına kadar 59 yıl boyunca ilçede cemaatin namaz kıldığı Çankaya Mahallesi'ndeki Paşalar Camisi, 2015 yılında mahalleye yeni cami yapılmasının ardından belediye tarafından yol yapılacağı için taşınarak yıkıldı. Caminin yıkımının ardından minaresi hem görsel, hem de mahallede dört yol ağzı olan ortada makas görevini görmesi için bırakıldı.

Çankaya Mahallesi'nde bulunan 63 yıllık minare halen dimdik ayakta dururken görenleri de şaşırtıyor. Vatandaşlar, ilginç görünümüyle dikkat çeken minareden rahatsızlık duymadıklarını belirtti.

İlçe halkından Selahattin Akbaba (63), caminin 1956 yılında yaptırılan bir cami olduğunu ifade ederek, "Bu camimiz Ortaköy'ün camisiydi. 1956 yıllarında yapılan bir camiydi. Şu anda yeni bir cami yapılarak camimizi taşıdılar. Eski camiyi yıktılar ama minaresi ayakta duruyor. Yeni camimiz 150 metre ileriye yapıldı" dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ur (40) ise yıkılan caminin minaresini görsellik kapsamında yıkmadıklarını dile getirerek, "Bu eski bir cami. Paşalar Camisi diye geçer. Yeni cami yapıldı yan tarafa. Cami yolun ortasında kaldığı için kaldırdılar. Yerine yenisi yapıldı. Ortada da minareyi de yıkmadılar ve görsellik olarak bıraktılar. Minare ortada makas görevini aldı" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hafriyattan tarihi eser çıktı
21 Ağustos 2019 21:38		 Zirvedeki Şeytan Kalesi'ne turist ilgisi
21 Ağustos 2019 20:37
Zonguldak'ta sağanak; araçlar yolda kaldı
21 Ağustos 2019 19:43		 Zonguldak'tan şiddetli yağış manzaraları
21 Ağustos 2019 18:16
Belediye başkanı gençlerle birlikte okul boyuyor
21 Ağustos 2019 15:32		 Başkentte sağanak yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı
21 Ağustos 2019 15:15
İstanbul'da, alt geçit ve evleri su bastı
21 Ağustos 2019 14:53		 İzmir'deki yangından geriye kapkara bir tablo kaldı
21 Ağustos 2019 14:43
Sit alanındaki ağaçları kestiler...Fotokapan ile yakalanacaklar
21 Ağustos 2019 14:05		 Kadıköy'de izinsiz protesto: Polis müdahale etti
20 Ağustos 2019 22:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:13 - Toplu taşımanın 'pedallı filikaları'23:08 - Reçeteye yazılan talimat herkesi duygulandırdı .23:03 - Terör yandaşları yolcu minibüsünü ateşe verdi22:58 - Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı22:53 - 7. sınıf öğrencisi Zeren Türkiye 1.si oldu22:48 - Kalaşnikofla yaban keçisi avlayanlara rekor ceza22:43 - Trafik kazası geçiren zabıta memuru hayatını kaybetti22:38 - Hastane tuvaletinde bulduğu parayı polise teslim etti22:33 - Konut fiyatları Ankara'da düştü, İzmir'de yükseldi22:28 - Ordu Valisi Seddar Yavuz'un acı günü
22:23 - Polisten kaçan sürücüye bin 453 TL ceza22:18 - Otomotiv devi araçlarına gizli sensör yerleştirmiş22:13 - Dicle Elektrik'ten aldığı bursla üniversiteye yerleşti22:08 - TİKA'dan 9 ülkede polis ve güvenlik eğitimi22:03 - Ambulanslar 3 milyon 295 bin hastanın imdadına koştu21:58 - Şeker tüketiminin artması kanser riskini de artırıyor21:53 - Antalya'da barınaktaki 'hayvanların öldürüldüğü' iddiası21:48 - Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile telefonda görüştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamadı
Memur maaş zammında Hakem Kurulu süreci başladı
Cumhurbaşkanlığı'ndan kadro talepleri hakkında Genelge
Bakanlık'tan memurlar.net'e özel açıklama: Eski kazanımlar aynen devam edecek
Çalışma Bakanı 'memur maaş zammıyla' ilgili konuşacak
Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
Bakan Selçuk, memur heyetini çağırdı, görüşmeden gitti
Hakem Kurulu ne zaman toplanacak, kararını ne zaman açıklayacak?
Merkez Bankası sert oynuyor
Van'da daire başkanı ile müdürler dahil 9 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sinema filmlerinin televizyona düşmesi 1
Fer.ah 1
kanepede uyanmak 2
ferdi kadıoğlu 1
bakarız 2
nasılsın diye soranı sorduğuna pişman etmek 1
rasim ozan kütahyalı'nın beyaz futbol'a dönmesi 1
Sizi rahatsız etmeye geldim 3
yaşlanmayı kabullenmemek 1
hükümetin memurlara zam teklifi 7
SON İLANLAR
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam