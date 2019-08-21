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Kağıthane'deki riskli binaların yıkımı sürüyor

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde nisan ayında bir binanın çökmesinin ardından belirlenen riskli 123 binadan 76'sı yıkılırken diğer yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor.
 21 Ağustos 2019 20:33
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Kağıthane'deki riskli binaların yıkımı sürüyor

Kağıthane Belediyesinden alınan bilgiye göre, Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak'ta 22 Nisan'da bir binanın çökmesinin ardından bölgede yapılan çalışmalarda risk taşıdıkları gerekçesiyle 123 bina mühürlendi, 645 daire boşaltıldı.

Yapılan çalışmaların ardından kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilen alandaki riskli binalardan şu ana kadar 76'sı iş makineleriyle yıkıldı. Diğer 47 binanın yıkım çalışmaları da devam ediyor.

Yaklaşık 34 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm yapılacak

Kağıthane'de 22 Nisan'da bir binanın çökmesinin ardından yapılan inceleme sonucunda, yaklaşık 34 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm projesi başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ iş birliği ile yürütülen proje kapsamına giren binalardaki ev sahiplerine 36 ay süresince her ay bin 500 lira kira yardımı yapılacak. Kiracılara ise taşınma işlemleri için 3 bin lira verilecek.

Yahya Kemal Mahallesi sakinlerinin süreç hakkında bilgilendirilmeleri için kentsel dönüşüm ofisi kurulurken belediye meclisinin aldığı kararla da Kağıthane Belediyesi bünyesinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kuruldu.

Anadolu Ajansı
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