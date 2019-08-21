Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bitti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
|21 Ağustos 2019 20:42
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