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Arınç, AK Parti'nin oy oranıyla ilgili tahminini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç, AK Parti'nin oy oranıyla ilgili bir yorumda bulunarak, "AK Parti'nin oy oranı şuanda yüzde 40." ifadelerini kullandı.
 21 Ağustos 2019 20:53
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Arınç, AK Parti'nin oy oranıyla ilgili tahminini açıkladı

Malatya'da bir etkinliğe katılan Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç, AK Parti'nin oy oranıyla ilgili tahminde bulundu. Arınç, "AK Parti'nin oy oranı şuanda yüzde 40" ifadelerini kullandı..

"YÜZDE 50+1 İMKANSIZ DEĞİL".

"SİSTEM RESTORE EDİLECEK".

Cumhurbaşkanlığı Hükumet sisteminin tam uygulanması ile başarılı olacağını ifade eden Arınç, "Ama her ilk uygulamada olduğu gibi bazı yerlerde aksamalar görülebilir, bazı yerlerde uyumsuzluklar, sıkıntı var denilebilir. Hepsini anlayışla karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızda, yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında kendi külliyesinde, AK Parti'de de gurup yönetimi aksayan neresi var diye bir çalışma yapıyorlar. Evet sistem değişmeyecek ama her şeyde olduğu gibi aksayan, verimsiz olan alanlar mutlaka restore edilecek, bizim inancımız bu" dedi.

Anadolu Ajansı
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