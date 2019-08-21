Sigorta acenteleri yarın Ankara'da buluşacak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ev sahipliğinde yarın Sigorta Acenteleri Kurultayı yapılacak.
|21 Ağustos 2019 20:58
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ev sahipliğinde yarın Sigorta Acenteleri Kurultayı yapılacak.
TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, ilk kez düzenlenecek kurultayda sigorta acenteleri il delegeleri, sektörel kurum ve kuruluşların temsilcileri, ticaret/ticaret ve sanayi odalarının ilgili meslek komitesinin sigorta acentesi organ üyeleri, mesleki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile diğer sektör temsilcileri yer alacak.
Acentelik mesleğine ilişkin güncel konuların değerlendirileceği kurultay kapsamında katılımcılar Anıtkabir ziyaretinde de bulunacak.
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