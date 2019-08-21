1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenler yabancı dil eğitimi için buluştu

Türkiye?nin dört bir yanından 400?e yakın öğretmen yabancı dil eğitimi için bir araya geldi. Yabancı Diller Koordinatörü İpek Bulduk, veri analizleriyle ihtiyaca yönelik eğitim planladıklarını söyledi.
 21 Ağustos 2019 21:03
Yazdır
Öğretmenler yabancı dil eğitimi için buluştu

Türkiye'nin dört bir yanından 400?e yakın öğretmen yabancı dil eğitimi için bir araya geldi. Yabancı Diller Koordinatörü İpek Bulduk, veri analizleriyle ihtiyaca yönelik eğitim planladıklarını söyledi.

Türkiye'nin farklı illerindeki 17 kampüs ile hizmet veren İSTEK Okulları, yabancı diller öğretmenlerini 4 gün sürecek İSTEK Yabancı Diller Çalıştayı'nda buluşturdu. Ulusal ve uluslararası eğitmenlerle düzenlenen program hakkında bilgi veren İSTEK Okulları Yabancı Diller Koordinatörü İpek Bulduk, ?Farklılaştırılmış eğim modelleri hazırladık. Bir kişinin ihtiyacı ile diğerlerinin ihtiyacı bir olmuyor. Bunun için sınıf içinde kullanılabilecek yöntemler, teknikler, öğretmenlerimizin ihtiyaçları belirlendi. İlkokul öğretmeninin ihtiyacı, ortaokul öğretmeninden çok farklı oluyor. Bunun için 32 oturum hazırladık. Uluslararası anlamda gerçek isimleri davet ettik? dedi.

YABANCI DİL EĞİTİMİ İHTİYACA YÖNELİK YAPILMALI

?Öğrencilere alt, üst, orta seviye demeden ve ayrıştırmadan aynı çatının altında ihtiyaçlarına yönelik yabancı dil eğitimi yapabilmek önemli? diyen Bulduk, ?Pek çok sektörde bir matematik var. Ama yabancı dilde uzun yıllardan itibaren maalesef ülkemizde veri yok. Çok iyi niyetli çalışmalar yapıyoruz. Kitaplar yazıyoruz ancak dünyanın en iyi kitaplarını kullanan öğretmenler hazır olmadıktan sonra öğrencinin gelişimini veri ile takip edip, ona göre aksiyon planları almadıktan sonra yapılan her şey havada kalıyor? ifadelerini kullandı.

HEDEF: DİLİ İÇSELLEŞTİRMİŞ ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK

Bulduk, hedeflerinin iyi öğretmenlerin yetiştirdiği öğrenciler mezun etmek olduğunu dile getirdi.

Bulduk, ?Bu çocuklar da dil bilen, dile hakim, dili içselleştirmiş özgür çocuklar olacak. Bir başkasının yardımı olmadan kendini ifade edebilmek çok büyük bir özgürlük. Öncelikle öğretmenler bu lisana hakim olmalı ki öğrencinin karşısına çıktığı zaman yabancı dil bilen bir şahsiyet olabilsin. Artık internet dünyasında araştırma yapmak mümkün. Öğretmenler, sürekli kendini geliştirmeye, uluslararası makaleler okumaya ve modellemelere yer verebilirler. Bir kişi bir işi tatbik etmeden öğrenemez. Bu yüzden her fırsatta birbirlerinden öğrenme, akran öğrenmesi, gibi kapılarını açık tutmalılar? diye konuştu.

Öğretmenlerin branşlarına ve seviyelerine göre bir araya geldikleri eğitim programındaki eğitmenlerden bazıları ise şöyle: Lisa Broomhead, Teresa Doğuelli, Laura Moulton, John Barth, Alicia Dela Antonia, Paul Seligson, Anette Laukhart, Chris Morris, Gregor Volaric?
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Komşusunun kızını döven öğretmen konuştu
20 Ağustos 2019 21:28		 Kazada ağır yaralanan öğretmen hayatını kaybetti
18 Ağustos 2019 17:00
Dolandırıcıların tuzağına düşen öğretmen için yeni gelişme
17 Ağustos 2019 16:06		 Öğretmenin darp ettiği kız yaşadıklarını anlattı
17 Ağustos 2019 15:24
Öğretmenler, okulu yeni eğitim öğretime böyle hazırladı
17 Ağustos 2019 15:20		 Kalp krizi geçiren matematik öğretmeni hayatını kaybetti
14 Ağustos 2019 19:28
Okul müdürü duvarlara renk katıyor
11 Ağustos 2019 12:30		 İyi ki varsın öğretmenim!
11 Ağustos 2019 09:15
Müdür ve yardımcıları görev yaptıkları okulu boyadı
10 Ağustos 2019 17:46		 Köy okulundan küresel ödüle uzandı
09 Ağustos 2019 12:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:13 - Toplu taşımanın 'pedallı filikaları'23:08 - Reçeteye yazılan talimat herkesi duygulandırdı .23:03 - Terör yandaşları yolcu minibüsünü ateşe verdi22:58 - Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı22:53 - 7. sınıf öğrencisi Zeren Türkiye 1.si oldu22:48 - Kalaşnikofla yaban keçisi avlayanlara rekor ceza22:43 - Trafik kazası geçiren zabıta memuru hayatını kaybetti22:38 - Hastane tuvaletinde bulduğu parayı polise teslim etti22:33 - Konut fiyatları Ankara'da düştü, İzmir'de yükseldi22:28 - Ordu Valisi Seddar Yavuz'un acı günü
22:23 - Polisten kaçan sürücüye bin 453 TL ceza22:18 - Otomotiv devi araçlarına gizli sensör yerleştirmiş22:13 - Dicle Elektrik'ten aldığı bursla üniversiteye yerleşti22:08 - TİKA'dan 9 ülkede polis ve güvenlik eğitimi22:03 - Ambulanslar 3 milyon 295 bin hastanın imdadına koştu21:58 - Şeker tüketiminin artması kanser riskini de artırıyor21:53 - Antalya'da barınaktaki 'hayvanların öldürüldüğü' iddiası21:48 - Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile telefonda görüştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamadı
Memur maaş zammında Hakem Kurulu süreci başladı
Cumhurbaşkanlığı'ndan kadro talepleri hakkında Genelge
Bakanlık'tan memurlar.net'e özel açıklama: Eski kazanımlar aynen devam edecek
Çalışma Bakanı 'memur maaş zammıyla' ilgili konuşacak
Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
Bakan Selçuk, memur heyetini çağırdı, görüşmeden gitti
Hakem Kurulu ne zaman toplanacak, kararını ne zaman açıklayacak?
Merkez Bankası sert oynuyor
Van'da daire başkanı ile müdürler dahil 9 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yatılı misafir 7
Kanepede uyumak 2
iz bırakan kitap cümleleri 3
alışverişe gitmeye üşenen kadın 4
ferdi kadıoğlu 1
müzik dinlemenin enstrümantal faydaları 2
vahap beyaz 2
hükümetin memurlara zam teklifi 7
yaşlanmayı kabullenmemek 1
24.08.2019 başakşehir vs fenerbahçe maçı 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Transfer Yönetimi Uzmanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Engelli Grafiker Alım İlanı
Konya Selçuklu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Konya Selçuklu Belediyesi 10 Zabıta Memuru Alacak
Konya Selçuklu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Tekirdağ SGK İl Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Zonguldak İl Özel İdaresi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Siirt İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gördes Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam