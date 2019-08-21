Hükümlüler okulları temizliyor
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde denetim serbestlikten yararlanan hükümlüler ilçe merkezindeki okulların temizliğini yapıyor.
|21 Ağustos 2019 21:13
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde denetim serbestlikten yararlanan hükümlüler ilçe merkezindeki okulların temizliğini yapıyor.
Adalet Bakanlığı Denetim Serbestlik Daire Başkalığınca başlatılan proje kapsamında 15 hükümlüden oluşan ekip ilçe merkezindeki okulları temizliyor. Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili ve İlçe milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu okulları ziyaret ederek hükümlülerin çalışmalarını inceledi. Başsavcı Recep Sevgili, "Adalet Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliği ile yürüttüğü proje kapsamında Denetim Serbestlik Müdürlüğü'nün koordinesinde 15 hükümlümüz temizlik çalışmalarını yürütüyor. Şu ana kadar 7 okulumuzda genel temizlik çalışmalarını tamamladık. Dönem boyunca temizlik çalışmalarımız devam edecekö dedi.
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