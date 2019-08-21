Alevlerin arasındaki kaplumbağayı astsubay kurtardı
|21 Ağustos 2019 21:18
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan kaplumbağa, karakol komutanı tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Aygün Mahallesi Sarıçoban Mezrasındaki boş arazideki çalılıklar, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, Aygün Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Sedat Aksaraylı, alevlerin arasında mahsur kalan bir kaplumbağa gördü. Yangın bölgesine giren Kıdemli Başçavuş Aksaraylı, kaplumbağayı yangın bölgesinden alıp, güvenli bölgeye götürdü. Yangın kontrol altına alınırken, kaplumbağanın ise sağlık kontrolleri sonrası doğaya bırakılacağı belirtildi.
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