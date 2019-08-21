'Danışma Hattı' desteği ile sigarayı bırakıyorlar
|21 Ağustos 2019 21:23
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Sigarayı bırakmaya karar vererek, Sağlık Bakanlığı'nın 'Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı arayan ve 'bırakma planı' yapılarak 1 yıl boyunca takibi yapılan bireylerin yüzde 17'sinin sigarayı bıraktığının tespit edildiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı'nın 'Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı günlük ortalama 4 bin kişi ararken tütün ürünlerine gelen zammın ardından bu sayı 10 bine yükseldi. Sigara Bırakma Hattını arayanların başında KOAH, astım, kanser, diyabet, hipertansiyon gibi kronik bir hastalığı olan ve tütün ürünü kullanımını bırakmak isteyenler geliyor. Ayrıca, çocuğunun kendisini örnek alarak tütün ürünü kullanmaya başlaması kaygısı taşıyanlar, sigarayı bırakanların önerisi, hekim ve sağlık personeli önerisiyle de bireyler hattı arıyor.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce, 'Alo 171 Sigarayı Bırakma Danışma Hattı'nın hizmetlerine ilişkin şu bilgiler verildi
Sigara bırakma planı yapılan ve sigara bırakma polikliniklerinden hizmet alan vatandaşlarımıza; 1'inci hafta, 1'inci ay, 2'nci ay, 3'üncü ay, 6'ncı ay ve 12'nci ayın sonu olmak üzere yılda en az 6 defa geri dönüş aramaları yapılarak bırakma sürecinde destek olunmaktadır. Bu aramalarla kişilerin sigara bırakma durumları takip edilerek zorlandıkları hususlara ilişkin çözüm önerileri sunulmakta, bırakma sürecinde ortaya çıkan nikotin yoksunluk belirtileri ile baş etmeye yönelik davranış değişiklikleri hakkında danışmanlık verilmektedir.
Bırakma planı yapılarak 1 yıl boyunca takibi yapılan danışanların yüzde 17?sinin, Danışma Hattı desteği ile sigarayı bıraktığının tespit edildiği kaydedildi.
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