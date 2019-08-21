Evrensel gazetesi yazarı gözaltına alındı
Evrensel gazetesi yazarı, edebiyatçı Ayşegül Tözeren dün PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındı.
|21 Ağustos 2019 21:43
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Evrensel gazetesi yazarı, edebiyatçı Ayşegül Tözeren dün PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındı.
Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Tözeren'in gözaltına alındığını Twitter'dan duyurdu.
Tözeren, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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